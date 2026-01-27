В Самаре снова обсуждают запуск поезда до Казани

Руководитель Куйбышевской ЖД Вячеслав Дмитриев прокомментировал возможный запуск пассажирского поезда «Самара-Казань», пишет ГТРК-Самара.

Этот вопрос продолжает активно обсуждаться, однако в графике движения на 2026 год такого состава РЖД не предусмотрели. В настоящий момент идет анализ реального пассажиропотока и экономической целесообразности этого направления благодаря сквозному поезду «Ташкент — Казань», следующему через Самару. Именно на основе данных о его загрузке на участке между двумя региональными столицами будет приниматься ключевое решение.

В транспортном ведомстве отмечают, что, несмотря на многочисленные обращения граждан и письма в адрес руководства, существуют сомнения в рентабельности проекта, особенно с учётом негативного опыта 2019 года, когда запущенный тогда поезд не нашёл достаточного спроса, отчасти из-за начавшейся пандемии.

Потенциал перевозок между Самарой и Казанью оценивается. Окончательные выводы и, в случае положительного решения, планирование нового маршрута станут следующим этапом работы.

Тем временем РЖД планируют с апреля 2026 года запустить прямую «Ласточку» из Самары в Уфу. На первом этапе курсирование хотят осуществлять выходным дням.