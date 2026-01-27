Продолжается прием заявок на 5-й сезон конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!»

Пятый сезон конкурса «Знаешь?Научи!» становится еще масштабнее: финалисты получат не просто призы – им начислят дополнительные баллы при поступлении в Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Чтобы присоединиться, достаточно снять видео длиной до 3 минут и загрузить его на сайт научи.наука.рф до 1 марта 2026 года. Лучшие ролики увидят зрители федеральных телеканалов, а о победителях будут говорить даже губернаторы.

Школьники могут представить свои видеоролики в пяти тематических номинациях, отражающих деятельность партнеров конкурса: «Цифровой взгляд на планету: спутники и дроны» (ГК «Геоскан»), «Умные материалы в городах будущего» (СИБУР), «Двигателестроение» (АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»), «Устройство будущего: от идеи к чертежу» (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых»), «Наука, история, человек» (Издательская группа «Эксмо-АСТ») и «Инструкция по искусственному интеллекту, которую поймет каждый» (Авито). Партнерами дополнительных номинаций, в которых выберут лучшую школу и наставника, выступают РУДН и Фонд «Вызов».

Выбирая тему для своего видеоролика, участники могут опираться на направления деятельности партнеров номинаций. Среди возможных тематик — создание уникальных материалов с помощью новых технологий, основы авиационного двигателестроения, устройства будущего, развитие науки в разные исторические периоды, а также роль искусственного интеллекта в современной жизни.

При этом список тем не ограничивается только указанными направлениями: конкурс дает простор для творчества и позволяет раскрыть собственные научные интересы. Например, школьники, увлекающиеся географией, могут показать, как современные беспилотники и спутники помогают изучать Землю, а будущие математики и физики —рассказать об авиационном двигателестроении через призму инженерной профессии.

«Двигателестроение – это высокотехнологичная отрасль, которая охватывает небо, землю и космос. ОДК открывает широкие возможности перед молодежью, чтобы они могли найти свое призвание и проявить себя, в том числе с помощью таких конкурсов как «Знаешь?Научи!». Мы ставим своей целью найти талантливых ребят, чтобы поддержать их, дать возможность получить востребованные и перспективные профессии в лучших технических вузах страны, а затем ждем их на наших предприятиях. Уверена, что сегодняшние школьники в будущем продолжат дело конструкторов и технологов ОДК и их свежие идеи позволят создавать двигатели нового поколения», — отметила советник генерального директора АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» по управлению персоналом Людмила Берешева.

Партнерами спецноминаций «Лучший наставник» и «Лучшая школа» выступают РУДН и Фонд «Вызов». Победителями станут те образовательные организации и педагоги, чьи ученики отправят на конкурс наибольшее количество видеороликов. Еще одна спецноминация — «Марафон регионов». В ней победу получат пять регионов, от которых участие примет наибольшее число школьников и где окажется наиболее активная поддержка информационной кампании конкурса.

«РУДН системно работает с абитуриентами, ежегодно сильнейшие ребята выбирают наш университет для обучения. Конкурс «Знаешь?Научи!» — один из инструментов общения с такими ребятами. Финалистам в каждой номинации РУДН при поступлении дает 3 дополнительных балла», — прокомментировал Олег Ястребов, ректор РУДН, профессор.

Сами наставники, чьи ученики станут победителями, получат подарки от партнеров конкурса. Кроме того, в школах, победивших в номинации «Умные материалы в городах будущего» от СИБУРА, будут установлены брендированные зоны с зарядными станциями.

«Современный город просто невозможен без полимеров. Они окружают нас повсюду: это и долговечные трубы, и надежная изоляция, и прочные строительные материалы. Сегодня мы создаем умные материалы, которые делают наши города экологичнее, безопаснее и комфортнее для жизни – именно такие инновационные решения лежат в основе строительства городов будущего. Мы в СИБУРе рады учредить эту номинацию, чтобы привлечь внимание талантливых школьников к удивительному миру нефтехимии, показать им огромный потенциал этой отрасли и важность экологической ответственности при создании новых материалов», — рассказал Алексей Сбоев, директор дивизиона «Строительство» СИБУРа.

В каждой номинации предусмотрены призовые места в трех возрастных категориях: младшая, средняя и старшая школа. По итогам конкурса будут определены 18 победителей тематических номинаций — по одному в каждой возрастной группе среди 54 финалистов.

6+