7 феврая на площади Куйбышева стать участниками соревнования могут все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. 
Самарцев приглашают к участию в соревнованиях по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
Гинекологическое отделение Клиник СамГМУ приобрело современный биполярный гистерорезектоскоп, который позволяет ускорить проведение операций, повысить их безопасность и сделать вмешательства максимально щадящими для пациенток.
Новое оборудование Клиник СамГМУ расширяет возможности малоинвазивной хирургии в гинекологии
В мешках находилось 3 килограмма 516 граммов  марихуаны.
У 40-летнего жителя Похвистневского района полицейские изъяли мешки с  марихуаной
По информации Приволжского УГМС утром и днем 28 января местами в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
28 января в регионе ожидается усиление ветра
В помощь бойцам в Самаре в 2025 году открылся реабилитационный центр «Орто-Инновации»
«Своих не бросаем»: история возвращения к жизни ветерана СВО Дмитрия Киселёва и новое призвание
Финалисты получат не просто призы – им начислят дополнительные баллы при поступлении в Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).
Продолжается прием заявок на 5-й сезон конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!»
64 тысячи человек получили знаки ГТО в Самарской области в 2025 году
В Самаре снова обсуждают запуск поезда до Казани
В Самаре 67-летний местный житель отдал мошенникам 600 тысяч рублей

156
В полицию Самары обратился 67-летний местный житель с заявлением о мошенничестве, в результате которого он лишился крупной суммы денег. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банковской службы безопасности, убедили мужчину в том, что со счёта, на который якобы поступили 600 тысяч рублей от продажи его автомобиля, пытаются незаконно перевести средства. Чтобы «обезопасить» деньги, они посоветовали немедленно перевести их на специальный защищённый счёт.

Когда пенсионер объяснил, что не может самостоятельно выполнить перевод из-за отсутствия технических навыков, мошенники оперативно предложили решение: якобы направят доверенное лицо, которое примет деньги лично и проведёт операцию за него. Доверившись, мужчина передал всю сумму пришедшему незнакомцу — и вскоре обнаружил, что звонки с «банка» прекратились, а связь с собеседниками полностью оборвана.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Полиция призывает жителей быть бдительными: настоящие сотрудники банков никогда не просят передавать деньги третьим лицам, не звонят с требованием срочных переводов и не используют тактику запугивания. Помните: ваши деньги в безопасности — если только вы сами не решите ими поделиться.

Мошенники стали использовать схему с якобы неоплаченными штрафами ГАИ
27 января 2026, 10:37
Мошенники стали использовать схему с якобы неоплаченными штрафами ГАИ
Аферисты выдают себя за судебных приставов и сообщают, что жертва якобы не оплатила штраф ГИБДД и выманивают приходящие на телефон коды. Криминал
193
Мошенники начали звонить россиянам от лица службы доставки заказа из магазина
26 января 2026, 11:43
Мошенники начали звонить россиянам от лица службы доставки заказа из магазина
. Все вопросы о стоимости или содержимом заказа они игнорируют. Эксперты предупреждают граждан не сообщать посторонним коды из СМС. Криминал
350
59-летний житель Тольятти стал жертвой мошенников, потеряв 410 тысяч рублей
26 января 2026, 09:44
59-летний житель Тольятти стал жертвой мошенников, потеряв 410 тысяч рублей
Поддавшись панике и давлению «специалиста», мужчина дал согласие на «операцию по конвертации». Криминал
323
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
215
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
412
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
440
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3313
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
584
