В Самаре 67-летний местный житель отдал мошенникам 600 тысяч рублей

В полицию Самары обратился 67-летний местный житель с заявлением о мошенничестве, в результате которого он лишился крупной суммы денег. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банковской службы безопасности, убедили мужчину в том, что со счёта, на который якобы поступили 600 тысяч рублей от продажи его автомобиля, пытаются незаконно перевести средства. Чтобы «обезопасить» деньги, они посоветовали немедленно перевести их на специальный защищённый счёт.

Когда пенсионер объяснил, что не может самостоятельно выполнить перевод из-за отсутствия технических навыков, мошенники оперативно предложили решение: якобы направят доверенное лицо, которое примет деньги лично и проведёт операцию за него. Доверившись, мужчина передал всю сумму пришедшему незнакомцу — и вскоре обнаружил, что звонки с «банка» прекратились, а связь с собеседниками полностью оборвана.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Полиция призывает жителей быть бдительными: настоящие сотрудники банков никогда не просят передавать деньги третьим лицам, не звонят с требованием срочных переводов и не используют тактику запугивания. Помните: ваши деньги в безопасности — если только вы сами не решите ими поделиться.