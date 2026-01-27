Мошенники стали использовать схему с якобы неоплаченными штрафами ГАИ

Россияне становятся жертвами новой схемы мошенников с якобы неоплаченными штрафами ГАИ.

Аферисты выдают себя за судебных приставов и сообщают, что жертва якобы не оплатила штраф ГИБДД и выманивают приходящие на телефон коды. После этого в аферу включаются мошенники, выдающие себя за правоохранителей и сотрудников Росфинмониторинга. Они убеждают жертву, что её личные данные украдены и убеждают перевести сбережения на «безопасный счёт», пишет РИА Новости со ссылкой на МВД. Если жертва поддаётся на уловки, её деньги похищают, пишет КП.