В Борском районе из горящего дома спасли мужчину

27 января в 08 часов 07 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение, о том, что в селе Борское горит частный дом.

К месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 134 Отряда № 48 в количестве 7 человек личного состава.

По прибытии к месту пожара было установлено, что горит дом на площади 30 квадратных метров. Оперативно было создано звено газодымозащитной службы. В ходе мероприятий по ликвидации пожара нашими огнеборцами спасен мужчина.

На месте работают все службы жизнеобеспечения.

В 08 часов 21 минуту пожар был локализован.

В 08 часов 34 минуты объявлена ликвидация открытого горения.

Сейчас на месте вызова работают две единицы техники, 6 человек личного состава. На тушение пожара подано 3 ствола «Б».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"