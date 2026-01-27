Я нашел ошибку
Главные новости:
7 феврая на площади Куйбышева стать участниками соревнования могут все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. 
Самарцев приглашают к участию в соревнованиях по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
Гинекологическое отделение Клиник СамГМУ приобрело современный биполярный гистерорезектоскоп, который позволяет ускорить проведение операций, повысить их безопасность и сделать вмешательства максимально щадящими для пациенток.
Новое оборудование Клиник СамГМУ расширяет возможности малоинвазивной хирургии в гинекологии
В мешках находилось 3 килограмма 516 граммов  марихуаны.
У 40-летнего жителя Похвистневского района полицейские изъяли мешки с  марихуаной
По информации Приволжского УГМС утром и днем 28 января местами в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
28 января в регионе ожидается усиление ветра
В помощь бойцам в Самаре в 2025 году открылся реабилитационный центр «Орто-Инновации»
«Своих не бросаем»: история возвращения к жизни ветерана СВО Дмитрия Киселёва и новое призвание
Финалисты получат не просто призы – им начислят дополнительные баллы при поступлении в Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).
Продолжается прием заявок на 5-й сезон конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!»
64 тысячи человек получили знаки ГТО в Самарской области в 2025 году
64 тысячи человек получили знаки ГТО в Самарской области в 2025 году
В Самаре снова обсуждают запуск поезда до Казани
В Самаре снова обсуждают запуск поезда до Казани
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В Борском районе из горящего дома спасли мужчину

27 января в 08 часов 07 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение, о том, что в селе Борское горит частный дом.
К месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 134 Отряда № 48 в количестве 7 человек личного состава.
По прибытии к месту пожара было установлено, что горит дом на площади 30 квадратных метров. Оперативно было создано звено газодымозащитной службы. В ходе мероприятий по ликвидации пожара нашими огнеборцами спасен мужчина.
На месте работают все службы жизнеобеспечения.
В 08 часов 21 минуту пожар был локализован.
В 08 часов 34 минуты объявлена ликвидация открытого горения.
Сейчас на месте вызова работают две единицы техники, 6 человек личного состава. На тушение пожара подано 3 ствола «Б».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
215
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
412
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
440
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3313
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
584
