Управляющие и ресурсоснабжающие организации Самары и региона могут принять участие в областном конкурсе «Профессионал года 2026»

Конкурсантами в номинациях «Лучший слесарь-сантехник» и «Лучший дворник» могут стать сотрудники организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказывающих услуги в сфере ЖКХ; в номинациях «Лучший работник тепловых сетей», «Лучший работник водоканала», «Лучший работник электросетевого комплекса» и «Лучший газоэлектросварщик» – сотрудники ресурсоснабжающих компаний.

Обращаем внимание потенциальных участников на то, что к конкурсу допускаются сотрудники, которые официально отработали по специальности не менее пяти лет.

Документы для участия в конкурсе по указанному направлению принимаются до 6 марта в электронном виде по адресу MuznikovaAL@energy.samregion.ru и на бумажном носителе по адресу профильного регионального министерства: 443010 г. Самара, ул. Самарская, 146А.

С перечнем необходимой документации можно ознакомиться на официальном сайте регионального ведомства в приложениях к Положению о конкурсе «Профессионал года 2026»: https://minenergo.samregion.ru/2026/01/22/konkurs-professional-goda-2026/.

По вопросам участия и подготовки к конкурсу рекомендуется обращаться в департамент национальных проектов и государственных программ по тел. +7 (846) 214-75-41.