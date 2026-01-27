В России предложили ввести ежеквартальную индексацию пенсий. Инициатива будет внесена в Госдуму депутатами партии "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым. Об этом 27 января сообщают "Известия".

Согласно действующему порядку, пенсии индексируются ежегодно с учетом изменения прожиточного минимума. Коэффициент индексации определяется правительством. Страховые пенсии также подлежат ежегодной коррекции, а специальные категории получают перерасчет в соответствии с положениями закона № 400-ФЗ.

"Предлагаемая законопроектом модель ежеквартальной индексации позволит обеспечить оперативную защиту покупательной способности пенсионных выплат при ускорении инфляции и снизить задержку между ростом цен и пересмотром выплат, а также обеспечить более стабильный уровень жизни получателей пенсий и повысить предсказуемость их доходов в течение календарного года", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Миронов подчеркнул, что россияне разочарованы из-за существующего порядка индексации, когда реальный рост пенсий отстает от темпов инфляции. Принятие законопроекта позволит повысить социальную защищенность пенсионеров и укрепить доверие граждан к пенсионной системе.