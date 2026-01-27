Школьникам Самары рассказали о создании собственного дела на «Разговорах о важном»

26 января в школах Самары прошел очередной урок из цикла всероссийского проекта «Разговоры о важном».

В этот раз занятие было посвящено теме создания и развития малого и среднего бизнеса. Для учеников 9 класса в школе № 41 «Гармония» его провела директор Самарского бизнес-инкубатора Елена Пудова.

Девятиклассникам рассказали об основных направлениях деятельности Самарского бизнес-инкубатора – сегодня это консультационная, информационная и имущественная поддержка, проведение деловых и обучающих мероприятий. Специалисты проводят бесплатные юридические, бухгалтерские и налоговые консультации, помогают в составлении документов, проводят тренинги, семинары и круглые столы, предоставляют в аренду офисы и конференц-залы на льготных условиях.