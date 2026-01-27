Соцконтракт помог многодетному отцу открыть шиномонтажную мастерскую

Я нашел ошибку
Главные новости:
7 феврая на площади Куйбышева стать участниками соревнования могут все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. 
Самарцев приглашают к участию в соревнованиях по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
Гинекологическое отделение Клиник СамГМУ приобрело современный биполярный гистерорезектоскоп, который позволяет ускорить проведение операций, повысить их безопасность и сделать вмешательства максимально щадящими для пациенток.
Новое оборудование Клиник СамГМУ расширяет возможности малоинвазивной хирургии в гинекологии
В мешках находилось 3 килограмма 516 граммов  марихуаны.
У 40-летнего жителя Похвистневского района полицейские изъяли мешки с  марихуаной
По информации Приволжского УГМС утром и днем 28 января местами в Самарской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
28 января в регионе ожидается усиление ветра
В помощь бойцам в Самаре в 2025 году открылся реабилитационный центр «Орто-Инновации»
«Своих не бросаем»: история возвращения к жизни ветерана СВО Дмитрия Киселёва и новое призвание
Финалисты получат не просто призы – им начислят дополнительные баллы при поступлении в Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).
Продолжается прием заявок на 5-й сезон конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!»
64 тысячи человек получили знаки ГТО в Самарской области в 2025 году
64 тысячи человек получили знаки ГТО в Самарской области в 2025 году
В Самаре снова обсуждают запуск поезда до Казани
В Самаре снова обсуждают запуск поезда до Казани
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.01
0.09
EUR 90.29
1.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Соцконтракт помог многодетному отцу открыть шиномонтажную мастерскую

145
Соцконтракт помог многодетному отцу открыть шиномонтажную мастерскую

Одной из самых востребованных мер государственной поддержки в нашем регионе уже несколько лет подряд был и остается социальный контракт. Он является частью национального проекта «Семья», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. В прошлом году в Самарской области было заключено более 5,7 тысяч социальных контрактов.

Одной из семей, которая открыла свое дело с помощью соцконтракта стала многодетная семья Мелоян из Большечерниговского района, где подрастают трое детей — двое сыновей-школьников и младшая дочка. Один из сыновей — ребенок с инвалидностью, поэтому папе важно было работать как можно ближе к дому.  Соцконтракт помог реализовать мечту – прямо во дворе своего дома мужчина оборудовал шиномонтажную мастерскую. Документы собрал быстро — в этом помогли сотрудники управления соцзащиты населения.

«Мне нравится то, чем я начал заниматься. Поначалу немного не хватало денег, поэтому мы подали заявку на социальный контракт. Её одобрили, и мы начали своё дело прямо у себя во дворе», — говорит Симон Мелоян.

Помимо социального контракта, многодетная семья получает все предусмотренные государством меры поддержки — единое пособие по линии Социального фонда, региональный семейный капитал, компенсацию оплаты ЖКУ, компенсацию по уходу за ребенком инвалидом, компенсацию за проезд детей, в сентябре оформили выплату на приобретение школьной и спортивной формы на детей-школьников и др.

«Благодаря нашему Губернатору Вячеславу Федорищеву, национальным проектам за счёт средств федерального и регионального бюджетов сейчас предоставляются различные меры социальной поддержки многодетным семьям и семьям с детьми. Социальный контракт в настоящее время – одна из самых востребованных мер соцподдержки. Это не просто выплаты, а целый комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня жизни семей», — уверена Оксана Овчарова, руководитель управления по муниципальному району Большечерниговский главного управления социальной защиты населения Южного округа

Социальный контракт —   это план действий по выходу из трудной жизненной ситуации и поддержка при его реализации на каждом этапе. Заключить его могут семьи с детьми и одиноко проживающие граждане по четырем направлениям: предпринимательская деятельность, личное подсобное хозяйство, поиск работы и выход из трудной жизненной ситуации.

В своем канале в МАКС глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что объем финансирования социальных контрактов увеличен. «На 2026 год запланировали выделить свыше 1,3 миллиардов рублей. Это позволит профинансировать более 6,2 тысяч новых социальных контрактов для жителей Самарской области», — написал губернатор.

По статистике, около 70% получателей успешно реализуют свои проекты уже в течение первого года действия соцконтракта.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
215
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
412
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
440
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3313
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
584
Весь список