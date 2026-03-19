За неделю на фоне конфликта в Иране помидоры в России подорожали на 6%

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре проходит IV Межрегиональная специализированная выставка-форум «Комфортная городская среда».
Новый механизм реставрации ОКН в Самаре представили на IV Межрегиональной выставке-форуме «Комфортная городская среда»
С 18 марта по 5 апреля СМИБС и Централизованная система детских библиотек приглашают юных читателей и их родителей на Дни детской книги.
Самарские библиотеки присоединятся к Всероссийской Неделе детской книги
По информации Приволжского УГМС ночью и в первой половине дня 20 марта местами в регионе ожидается туман при видимости 500 м и менее.
20 марта в Самарской области ожидается туман
Врач-стоматолог Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Эмили Петросян рассказала, что овным инструментом для удаления мягких отложений с поверхности зубов и десен являются зубная щетка и паста.
Самарский врач-стоматолог  рассказала, как правильно выбрать зубную щетку и пасту
В Самаре сформирован перечень аварийно-опасных участков дорог, где предстоит повысить уровень безопасности в течение 2026 года.
На 13 аварийно-опасных участках самарских  дорог повысят безопасность в 2026 году
Андрей Орлов ознакомился с работой кабинета психотерапевтической помощи в рамках рабочего визита в Кинельскую центральную районную больницу.
В Кинеле откроется кабинет психотерапевтической помощи для участников СВО и членов их семей
В среду, 18 марта 2026 года, состоялось заседание Самарской областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Виталий Шабалатов провел заседание Самарской областной трёхсторонней комиссии
25 марта 2026 года в Самаре пройдет обучающий семинар-интенсив для «серебряных» добровольцев - участников Регионального проекта «Театральная студия «Совушки». 
«Серебряные» волонтёры губернии освоят искусство театральных постановок
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.13
1.22
EUR 94.67
1.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

За неделю на фоне конфликта в Иране помидоры в России подорожали на 6%

Помидоры в России за первую неделю марта подорожали почти на 6%, следует из данных Росстата, которые изучили «Известия». Рост совпал с обострением ситуации вокруг Ирана: в конце февраля США и Израиль нанесли удары, а уже 3 марта республика запретила экспорт продовольствия и сельхозсырья — это более 60% ее поставок в РФ.

«В начале марта прекратились прямые поставки овощей — перцев, огурцов, баклажанов. Сейчас продаются остатки, поэтому цены могли вырасти», — пояснил экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод.

Часть томатов, которые ввозятся как азербайджанские, на деле могут быть иранскими, отметил кандидат экономических наук Андрей Бархота. При этом доля Ирана в импорте помидоров небольшая — около 4%. Основные поставщики — Азербайджан и Турция, а также Грузия, страны Средней Азии и Китай.

Заметнее ситуация отразилась на других категориях. Иран обеспечивал до 90% импорта сельдерея и фисташек, 75–80% баклажанов и киви, около половины сладкого перца. Уже сейчас красный перец подорожал на 43%, желтый — на 58%, сообщил завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре усилят работу общественного транспорта в день футбольного матча 19 марта
19 марта 2026  13:07
189
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
18 марта 2026  13:03
414
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
18 марта 2026  12:00
366
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
18 марта 2026  10:21
1081
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
675
