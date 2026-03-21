Для удобства болельщиков 22 марта до стадиона "Солидарность Самара Арена" от "Ладьи" можно доехать на бесплатных автобусах. 
Бесплатные шаттлы для болельщиков в день матча с "Рубином"
22 марта на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Рубина».
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Рубин»
В марте в СОУНБ начнет работу историко-документальная экспозиция в рамках комплексного выставочного проекта «…Лучший, греховнейший, элегантнейший и благоустроеннейший…».
В СОУНБ открывается выставка, посвященная Дню открытия Самарского губернского земского собрания
С 18 по 20 марта в Самаре с официальным визитом побывала делегация из города Спитака (Республика Армения).
Делегация из Армении возложила цветы к памятнику жертвам Спитакского землетрясения в Самаре
В школах России появятся новые учебники по языкам республик
Наименее выгодный месяц для отпуска во второй половине 2026 года - ноябрь , рассказал юрист Александр Южалин.
Юрист назвал самый выгодный месяц для отпуска во второй половине 2026 года
В Самаре на церемонии открытия Кубка России по боксу участников приветствовал сам Олег Саитов.
В Самаре стартовал Кубок России по боксу
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 22 марта местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее.
Ночью и утром 22 марта в регионе будет туманно
Дважды за сутки житель Новокуйбышевска "попался" с наркотиками в кармане

В Новокуйбышевске, в прошлом году, во время патрулирования улицы Пирогова, в дневное время суток, сотрудники патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по г. Новокуйбышевску возле одного из подъездов многоквартирного дома обратили внимание на мужчину, с явными признаками наркотического опьянения.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из кармана его куртки пачку из‑под сигарет, внутри которой находился пакетик с порошкообразным веществом.

Мужчина пояснил, что это наркотик, который он незадолго до этого нашёл возле лавочки и хранил для собственного употребления.

Сотрудники полиции оперативно передали информацию о задержании в дежурную часть, после чего на место прибыла следственно‑оперативная группа, а задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что задержанный - 48‑летний местный житель, ранее судимый за хранение наркотиков, - уже попадал в поле зрения полицейских. День назад участковые уполномоченные полиции задержали его в состоянии наркотического опьянения, что подтвердилось медицинским освидетельствованием, и также обнаружили два свёртка с порошкообразным веществом белого цвета, спрятанные в пачке из‑под сигарет.

Подозреваемый признал вину и сообщил, что приобрёл наркотики у знакомой - в отношении неё уголовное дело выделено в отдельное производство. Первый раз мужчину отпустили под подписку о невыезде.

В ходе осмотра его места жительства с привлечением служебной собаки запрещённые вещества и предметы не обнаружены.

Изъятые вещества полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области.

Экспертиза подтвердила, что в обоих случаях речь идёт о наркотическом веществе N‑метилэфедроне общей массой 0,46 г, что согласно законодательству относится к значительному размеру.

Отделом дознания официально не работающему мужчине, предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Уголовное дело с обвинительным актом было направлено в суд. Новокуйбышевский городской суд, оценив доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал их достаточными для вынесения обвинительного приговора.

С учётом всех обстоятельств фигуранту назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Новости по теме
В Сызрани транспортные полицейские пресекли факт перевозки наркотиков в пассажирском поезде
20 марта 2026, 13:06
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи,... Происшествия
416
В Безенчукском районе у водителя с признаками опьянения полицейские изъяли наркотики
20 марта 2026, 09:34
Сообщив об изъятии в дежурную часть отдела полиции, госавтоинспекторы передали задержанного для дальнейшего разбирательства сотрудникам отдела по контролю за... Происшествия
418
В Ставропольском районе задержали тольяттинца, который хотел сбыть наркотики
18 марта 2026, 11:01
Сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования в селе Васильевка остановили для проверки документов водителя, управляющего автомобилем Lada Kalina. Происшествия
526
20 марта прошло первое заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
20 марта 2026  21:27
Вячеслав Федорищев провел заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Русского географического общества
1053
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта 2026  18:17
Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной стажировки президентской программы
632
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
1599
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
394
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
662
Весь список