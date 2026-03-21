Дважды за сутки житель Новокуйбышевска "попался" с наркотиками в кармане

В Новокуйбышевске, в прошлом году, во время патрулирования улицы Пирогова, в дневное время суток, сотрудники патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по г. Новокуйбышевску возле одного из подъездов многоквартирного дома обратили внимание на мужчину, с явными признаками наркотического опьянения.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из кармана его куртки пачку из‑под сигарет, внутри которой находился пакетик с порошкообразным веществом.

Мужчина пояснил, что это наркотик, который он незадолго до этого нашёл возле лавочки и хранил для собственного употребления.

Сотрудники полиции оперативно передали информацию о задержании в дежурную часть, после чего на место прибыла следственно‑оперативная группа, а задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что задержанный - 48‑летний местный житель, ранее судимый за хранение наркотиков, - уже попадал в поле зрения полицейских. День назад участковые уполномоченные полиции задержали его в состоянии наркотического опьянения, что подтвердилось медицинским освидетельствованием, и также обнаружили два свёртка с порошкообразным веществом белого цвета, спрятанные в пачке из‑под сигарет.

Подозреваемый признал вину и сообщил, что приобрёл наркотики у знакомой - в отношении неё уголовное дело выделено в отдельное производство. Первый раз мужчину отпустили под подписку о невыезде.

В ходе осмотра его места жительства с привлечением служебной собаки запрещённые вещества и предметы не обнаружены.

Изъятые вещества полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области.

Экспертиза подтвердила, что в обоих случаях речь идёт о наркотическом веществе N‑метилэфедроне общей массой 0,46 г, что согласно законодательству относится к значительному размеру.

Отделом дознания официально не работающему мужчине, предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Уголовное дело с обвинительным актом было направлено в суд. Новокуйбышевский городской суд, оценив доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал их достаточными для вынесения обвинительного приговора.

С учётом всех обстоятельств фигуранту назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.