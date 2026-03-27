Чаще всего россияне ищут новую работу в обеденный перерыв

По данным hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, с начала 2026 года россияне уже откликнулись* на вакансии более 163 млн раз. Наиболее активными по откликам на вакансии оказались менеджеры по продажам, которые совершили более 15 млн откликов на вакансии, на втором месте - программисты, сделавшие более 14 млн откликов, на третьем - административный персонал (более 7,5 млн откликов на вакансии).

Аналитики hh.ru проанализировали поведение соискателей и выяснили, в какие дни недели и в какое время суток они чаще всего изучают вакансии и отправляют работодателям свои резюме.

Самым популярным временным отрезком оказался период обеденного перерыва: треть (29%) откликов россиян на вакансии поступают с 11:00 до 15:00 по Москве (или с 12:00 до 16:00 в Саратове, с 13:00 до 17:00 в Екатеринбурге, с 14:00 до 16:00 в Омске).

Ближе к наступлению вечера активность начинает снижаться: так, с 15:00 до 19:00 мск доля откликов составляет 25%, а с 19:00 до 24:00 мск — 22%. Реже всего россияне откликаются на вакансии в час с 04:00 до 05:00 и с 05:00 до 06:00 мск — всего по 0,6%. Как правило, это жители регионов Сибири и Дальнего Востока, где в это время как раз начинается рабочий день.

«Практика показывает, что наилучшее время суток для отклика на вакансию — это первая половина дня по тому часовому поясу, в котором расположена потенциальная компания-работодатель. В это время начинается и рабочий день рекрутера, который будет разбирать отклики, а значит, у соискателя больше шансов сразу обратить на себя внимание», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Пик активности соискателей приходится на начало недели: каждый пятый (19%) отклик на вакансии был сделан в понедельник, 18% — во вторник, 17% — в среду.

В четверг интерес к поиску новой работы начинает постепенно спадать (16%), замедление продолжается в пятницу (14%) и к субботе достигает минимальных значений (всего 8% откликов).

В воскресенье показатель снова идет вверх (9%), причем активность соискателей начинает нарастать ближе ко второй половине дня и держится на стабильном уровне (около 6% в каждый час) до полуночи. В целом на вечер и ночь воскресенья (с 18:00 до 23:59 мск) приходится 36% откликов за сутки, и это самый высокий «вечерний» показатель среди всех дней недели. Реже всего вечерне-ночным поиском работы россияне занимаются по пятницам — всего 24%.

«Динамика откликов на вакансии показывает, что чаще всего россияне ищут новые варианты трудоустройства именно в рабочее время в будни. Многие делают это во время обеденного перерыва, чтобы при необходимости иметь возможность сразу же свободно поговорить с рекрутером — и компаниям, которые находятся в поиске новых сотрудников, стоит это учитывать. Важно отметить и всплеск активности во второй половине дня в воскресенье — это тоже удачное время, когда можно “поймать” соискателя. Чтобы не упускать заинтересованных кандидатов в выходные дни, а также в вечерние и даже ночные часы, многие компании сегодня используют системы автоматизации подбора и чат-боты. Это позволяет отвечать на отклики в режиме 24/7», — добавляет Мария Игнатова.

Теги: Опрос

63% жителей Самары не расстаются с онлайн-шопингом даже в отпуске
63% жителей Самары не расстаются с онлайн-шопингом даже в отпуске
По результатам опроса во время отдыха 53% самарцев заказывают подарки родным и близким, а 40% интересуются одеждой и обувью. Общество
Некурящие кандидаты имеют преимущество при трудоустройстве только в 13% компаний Самары
Некурящие кандидаты имеют преимущество при трудоустройстве только в 13% компаний Самары
31% компаний фиксируют факт никотиновой зависимости у соискателя, но не считает его недостатком. Общество
26% жителей ПФО выбирают подработку по душе: хобби становится источником дохода
26% жителей ПФО выбирают подработку по душе: хобби становится источником дохода
Жители Приволжского федерального округа с опытом подработки ожидают зарабатывать в среднем 22 511 руб/мес при условии занятости 2–3 раза в неделю до 4 часов... Общество
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
