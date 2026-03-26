Работодатели из Самары рассказали о том, как регулируют правила поведения сотрудников в соцсетях

В опросе SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные граждане.

Сегодня 51% работодателей никак не регулируют правила поведения сотрудников в социальных сетях. Доступ к соцсетям с рабочих мест запрещен в 17% организаций. Требования соблюдать этику высказываний предъявляют 19%, запрет на негативные комментарии о компании действует в 11%. 6% полностью запрещают размещать любую информацию о работодателе, ограничения на размещение фото в униформе или на рабочем месте есть у 3%. Запрет на разглашение коммерческой или государственной тайны действует в 34% компаний.



К счастью, случаи реальных промахов сотрудников в соцсетях редки. Лишь 4% экономически активных самарцев рассказали, что когда‑либо получали замечания от работодателя из‑за поведения в соцсетях. Чаще нарекания получают мужчины (5% против 3% у женщин). Судя по рассказам, к типичным промахам можно отнести следующие: фото на рабочих местах, неподобающие снимки (например, в купальнике, с вечеринок и проч.), содержания статей и комментариев.



Время проведения: 1—23 марта 2026 года