Модный показ и концерт детских блогеров состоятся в МЕГЕ Самара
Модный показ и концерт детских блогеров состоятся в МЕГЕ Самара
в Госдуме поддержали создание сети «белых» банкоматов
В Госдуме поддержали создание сети «белых» банкоматов
В рамках рейда на территории тепличного комплекса в Волжском районе проверено 127 иностранных граждан
В рамках рейда на территории тепличного комплекса в Волжском районе проверено 127 иностранных граждан
Каждый третий житель Самары считает, что раздельный сон только укрепляет отношения
Каждый третий житель Самары считает, что раздельный сон только укрепляет отношения
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
более 55% россиян хотя бы раз верили фейкам
Более 55% россиян хотя бы раз верили фейкам
В Самаре хотят вернуть авиатехнику в Парк Гагарина
В Самаре хотят вернуть авиатехнику в Парк Гагарина
В Госдуме сообщили об отсутствии обсуждений полного запрета VPN в России
В Госдуме сообщили об отсутствии обсуждений полного запрета VPN в России
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником

95
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником

Уважаемые работники и ветераны культуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Благодаря вашему труду Самарская область является крупнейшим культурным центром России, а учреждения культуры и искусства, творческие коллективы региона пользуются известностью как у нас в стране, так и за рубежом.

Культурное пространство нашей области представляет собой сегодня целостную и уникальную среду. Сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, клубов, коллективы художественной самодеятельности делают всё для того, чтобы сохранить и приумножить культурное достояние самарской земли.

У нас создаются и новые современные творческие пространства. Только в прошлом году в рамках региональной программы «Культурные люди» открыто 30 новых культурных локаций – креативных мини-кластеров, арт-парков, детских филармоний, модельных библиотек,  музейных экспозиций. С целью укрепления   кадрового потенциала реализуется программа «Земский работник культуры».

Дорогие друзья! Вашими усилиями активно поддерживается национальная культура, традиции и обычаи народов, населяющих наш край. Уверен, что нынешний год, объявленный Президентом В.В. Путиным Годом единства народов России, откроет новый важный этап в развитии этнокультурного многообразия региона и сплочения нашего общества.

Спасибо вам за безграничную преданность своему делу, высочайший профессионализм, умение преодолевать любые трудности. Вы с честью выполняете свою главную миссию - несете свет культуры в сердца людей. Особая признательность работникам культурно-просветительных учреждений, которые дарят свое творчество и душевное тепло ветеранам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции и их семьям.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, вдохновения и новых творческих успехов!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
Владимир Чичев, ранее занимавший должность руководителя департамента транспорта администрации Самары, покинул ее по собственному желанию. Транспорт
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
Начало движения запланировано на 6:30, окончание — на 22:00, интервалы — по 5-20 минут, говорится в документах к конкурсу. Транспорт
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
Корректировка времени сделана для удобства жителей: старт кампании перенесли с 9 утра на послеобеденное время из-за возможных перебоев в работе мобильного... Образование
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
85
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
394
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
624
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
709
