Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником

Уважаемые работники и ветераны культуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Благодаря вашему труду Самарская область является крупнейшим культурным центром России, а учреждения культуры и искусства, творческие коллективы региона пользуются известностью как у нас в стране, так и за рубежом.

Культурное пространство нашей области представляет собой сегодня целостную и уникальную среду. Сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, клубов, коллективы художественной самодеятельности делают всё для того, чтобы сохранить и приумножить культурное достояние самарской земли.

У нас создаются и новые современные творческие пространства. Только в прошлом году в рамках региональной программы «Культурные люди» открыто 30 новых культурных локаций – креативных мини-кластеров, арт-парков, детских филармоний, модельных библиотек, музейных экспозиций. С целью укрепления кадрового потенциала реализуется программа «Земский работник культуры».

Дорогие друзья! Вашими усилиями активно поддерживается национальная культура, традиции и обычаи народов, населяющих наш край. Уверен, что нынешний год, объявленный Президентом В.В. Путиным Годом единства народов России, откроет новый важный этап в развитии этнокультурного многообразия региона и сплочения нашего общества.

Спасибо вам за безграничную преданность своему делу, высочайший профессионализм, умение преодолевать любые трудности. Вы с честью выполняете свою главную миссию - несете свет культуры в сердца людей. Особая признательность работникам культурно-просветительных учреждений , которые дарят свое творчество и душевное тепло ветеранам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции и их семьям.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, вдохновения и новых творческих успехов!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев