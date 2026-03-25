Почта России получит новые возможности для развития

Минцифры направило в Правительство комплексный законопроект, нацеленный на модернизацию почтовой отрасли и расширение доступных для граждан сервисов. Документ предусматривает системные изменения в работе Почты России. Подробнее об инициативах.

Квитанции за ЖКУ на Госуслугах

Платёжные документы за коммунальные услуги по умолчанию будут направляться в личные кабинеты собственников на Госуслугах через электронную почтовую систему. Для пенсионеров и других льготных категорий, а также для граждан без учётной записи на Госуслугах сохраняется доставка бумажных квитанций. Услуга останется бесплатной для населения. Это сократит расходы на бумагу, сэкономленные средства пойдут на развитие почтовой инфраструктуры.



Безопасность почтовых ящиков в домах

Почта России получит статус уполномоченной организации, имеющей право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. При этом доступ сохранится и у управляющих компаний. Он может быть предоставлен другой организации, если жители на общем собрании примут соответствующее решение. Новый подход позволит исключить нежелательную рекламную рассылку и повысить безопасность доставки корреспонденции.



Доставка и продажа лекарств в почтовых отделениях

Почта России сможет продавать безрецептурные лекарства в своих отделениях. Это особенно важно для жителей отдалённых и труднодоступных населённых пунктов. Правительство определит перечень разрешённых препаратов и условия их реализации в отделениях почтовой связи.



Привлечение компаний для доставки

У почтового оператора появится возможность привлекать сторонние компании или индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок.



Платежи, маркетплейсы, посылки и реклама

Также законопроект предусматривает:

— запрет банкам взимать комиссию с граждан при оплате услуг в отделениях почтовой связи

— маркетплейсы, включённые в реестр цифровых платформ, обязаны открывать ПВЗ в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда

— появится чёткое определение понятия «посылка» — это вложение весом до 20 кг. Это позволит разделить почтовые отправления и другие грузы, на которые правила почтовой связи не распространяются. Отправлять их смогут только операторы почтовой связи

— на платёжных документах за ЖКУ Почта сможет размещать рекламу — дополнительные средства пойдут на развитие сети

СМС-уведомления

Граждане смогут получать бесплатные СМС-уведомления о поступлении почтовых отправлений. С согласия пользователя Почта сможет преобразовывать бумажные отправления в электронные документы и направлять их в личный кабинет на Госуслугах.



Развитие электронной почтовой системы

Документ закрепляет статус электронной почтовой системы на федеральном уровне. Она станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и бизнесу. Речь идёт о тех случаях, когда по закону документы можно получать на Госуслугах или по электронной почте.



Требования к почтовым операторам

Для повышения надёжности рынка почтовой доставки меняются лицензионные требования. Теперь уставный капитал операторов почтовой связи должен составлять не менее 5 млн рублей, объём собственных средств — от 1 до 2 млрд рублей, финансовое обеспечение рисков — от 100 до 200 млн рублей. Срок действия лицензии устанавливается в 10 лет.



Также вносятся изменения о дифференцированной госпошлине за лицензирование почтовой деятельности: для федерального уровня — 100 млн рублей, регионального — 10 млн рублей, местного — 1 млн рублей. С Почты России госпошлина не взимается.



Доставка пенсий

Предлагается повысить комиссию за доставку пенсий, пособий и социальных выплат с 1,17% до 1,5%, что позволит избежать убыточности этого вида деятельности для Почты. Это не затронет граждан, оплата комиссий лежит на СФР.



Указанные меры направлены на модернизацию почтовой отрасли, расширение доступных для граждан сервисов, повышение качества и безопасности доставки корреспонденции, а также укрепление финансовой устойчивости Почты России.