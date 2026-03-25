Названы любимые кухни мира у россиян

Грузинская и японская кухни вошли в список популярных у россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказали агентство КРОС и управляющий партнер ресторанов Дениса Иванова Артур Ганагин.

«Русская кухня — непотопляемый лидер. Грузинская, японская, итальянская — привычные фавориты. А дальше идут китайская, азиатская, восточная, татарская, корейская — то есть уже хорошо виден сдвиг от «классического ресторанного канона» к более гибким и быстрым форматам еды», — заявили эксперты, которые изучили упоминаемость 85 национальных кухонь, проанализировав более миллиона сообщений в русскоязычных соцмедиа за 2024–2026 годы.

Аналитики обратили внимание, что за 2024-й и 2025-й самые сильные приросты получили кухни: американская (+48%), русская (+31%) и французская (+18%).

«Американская кухня в этом контексте — отдельный феномен. Казалось бы, фастфуд должны двигать зумеры. Но данные говорят об обратном: основная аудитория бургерных — мужчины 40–59 лет. Это они обеспечивают кассу, пока их дети едят поке и моти», — заявили эксперты.

При этом, как отметили аналитики, позиции потеряли японская, итальянская и армянская кухни.

По словам экспертов, спрос на региональные кухни от раза к разу меняется, показывая колоссальный интерес ситуативно, в связи с местными гастрофестивалями и локальными инфоповодами.

«В 2025 году особо популярными стали: Удмуртия взлетала в январе и июне благодаря фестивалям «Всемирный день пельменя» и «Быг-Быг»; Якутия дала пики в ноябре на фестивале «Вкус Якутии» в рамках проекта «Зима начинается с Якутии»; чеченская кухня взлетела в феврале из-за проведения «Хонк-феста» — праздника блюд из черемши», — рассказали специалисты.

Аналитики обратили внимание, что в регионах России сильно отличается спрос на кухни мира.

«Регионы перестали быть просто географическими точками на карте и превратились в бренды, которые используют гастрономию как якорь для эмоциональной связи с аудиторией. Но стоит отметить краткосрочность этого интереса - фестивали создают иллюзию высокого спроса на аутентичную кухню. Но ключевая их функция – это показать многообразие и постараться выработать устойчивый поведенческий паттерн, где локальная кухня органично интегрируется в нашу привычную жизнь», — Кирилл Лубнин, заместитель генерального директора КРОС.

Они также обратили внимание, что в ХМАО, Магаданской области и Омской области доля французской и итальянской кухонь выше, чем в среднем по стране. Эксперты считают, что это выглядит как попытка компенсировать удаленность от Европы через потребление.

По данным аналитиков, в топ-5 самых необычных гастрорегионов вошли Амурская область, республика Коми, Забайкальский край, ЯНАО и Сахалинская область.

«Грузинская кухня на Севере популярнее, чем на Юге. В республике Коми ее упоминали 37,5%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 25,7%, а в Якутии — 22,7%. Гипотеза простая: в северных регионах выше мобильность населения, сильнее развита городская среда и ресторанный рынок, который завозит понятные и «теплые» концепции. Люди на Севере хотят есть то, что ассоциируется с солнцем и гостеприимством», — объяснили специалисты.

«В Амурской области, например, одновременно аномально высока доля русской и французской кухонь. То есть борщ и круассаны живут рядом», — отметили эксперты.

Аналитики также составили список самых популярных кухонь у россиянок. К ним относятся турецкая, белорусская, грузинская и японская. При этом в рейтинг у мужчин вошли чувашская, чеченская, таджикская, якутская, азербайджанская.

Если говорить о предпочтениях у разных поколений, то зумеры выбирают японскую, вьетнамскую, китайскую, корейскую кухни. При этом возрастная категория 60+ предпочитает белорусскую, французскую, узбекскую, татарскую и русскую кухни.

«За последние два года произошел настоящий разворот в сторону русской и региональной кухни — гости все чаще ищут не абстрактную «европейскую кухню», а локальный гастрономический опыт. Так, в Сибири путешественники стремятся попробовать сибирскую кухню, на юге — локальные южные гастрономические традиции, а во Владивостоке — дальневосточную кухню. Москва при этом остается уникальной гастрономической площадкой, где представлены кухни практически всех регионов России. Помимо русской кухни, неизменно популярной остается итальянская кухня, которая много лет входит в топ-3 предпочтений гостей. В последние годы также заметно усилился интерес к азиатской гастрономии, прежде всего к японской кухне», — заключил управляющий партнер ресторанов Дениса Иванова Артур Ганагин.

