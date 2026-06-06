Банк России с 8 июня перейдет к расчету курса евро через доллар США

Банк России принял решение изменить методику определения официального курса европейской валюты по отношению к рублю. С 8 июня регулятор начнет рассчитывать этот показатель не прямым способом, а с участием американского доллара, сообщается в официальном заявлении ЦБ РФ.

Новый подход подразумевает, что курс евро к рублю будет устанавливаться на основе двух составляющих: официального курса доллара США к рублю и кросс-курса евро к доллару. При этом последний показатель регулятор будет брать у Европейского центрального банка (ЕЦБ) по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.

В Банке России пояснили, что решение вызвано объективными рыночными процессами.

"Данное изменение связано с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, что снижает репрезентативность ежедневного прямого расчёта курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций", — отметили в ЦБ.

При этом курс доллара США к рублю, как уточняется в сообщении регулятора, продолжат рассчитывать по-прежнему — на основе данных отчетности кредитных организаций по межбанковским конверсионным сделкам на внебиржевом рынке. Официальные курсы валют традиционно публикуются на сайте Банка России, обычно до 18:00 по московскому времени, пишут Вести.