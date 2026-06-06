Я нашел ошибку
Главные новости:
«Эффект ухоженности»: эксперт рассказала, какие детали сильнее всего влияют на первое впечатление
«Эффект ухоженности»: эксперт рассказала, какие детали сильнее всего влияют на первое впечатление
Прокуратура Самары начала проверку ЖК «Король Лев» из-за жалоб жильцов
Прокуратура Самары начала проверку ЖК «Король Лев» из-за жалоб жильцов
Банк России с 8 июня перейдет к расчету курса евро через доллар США
Банк России с 8 июня перейдет к расчету курса евро через доллар США
В пятницу, 5 июня, состоялся ряд встреч с представителями иностранных государств. Стенд Самарской области посетили представители Китая, Руанды, Катара, Доминиканы, Объединенных Арабских Эмиратов и др.
ПМЭФ-2026: Самарская область налаживает международные связи
4 июня в рамках деловой программы ПМЭФ состоялась панельная сессия «Химия – энергия жизни». Эксперты – представители власти, науки и бизнеса - обсудили вызовы, стоящие перед отраслью, ее приоритетные направления развития.
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в сессии «Химия – энергия жизни» на ПМЭФ
С помощью чат-бота национального мессенджера МАХ доступна запись на консультацию к врачу или вызов специалиста на дом.
Записаться на приём к врачу можно через MAX
Пункт раздельного сбора расположен на парковке гипермаркета «Магнит» на ул. Кирова, 308 в Самаре.
В день эколога в Самаре открыли новую экостанцию
Всероссийский конкурс сочинений проводится Федеральным институтом родных языков при поддержке Минпросвещения России и приурочен к Году единства народов России.
Школьники региона - в числе победителей, призеров и лауреатов Всероссийского конкурса сочинений о культуре-2026
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
-0.83
EUR 85.56
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на литературный бал
Сказочные герои произведений Александра Пушкина ждут ребят в гости 5 июня в Самарском зоопарке
В СОУНБ прочитают стихи Пушкина на разных языках мира
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Банк России с 8 июня перейдет к расчету курса евро через доллар США

111
Банк России с 8 июня перейдет к расчету курса евро через доллар США

Банк России принял решение изменить методику определения официального курса европейской валюты по отношению к рублю. С 8 июня регулятор начнет рассчитывать этот показатель не прямым способом, а с участием американского доллара, сообщается в официальном заявлении ЦБ РФ.

Новый подход подразумевает, что курс евро к рублю будет устанавливаться на основе двух составляющих: официального курса доллара США к рублю и кросс-курса евро к доллару. При этом последний показатель регулятор будет брать у Европейского центрального банка (ЕЦБ) по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.

В Банке России пояснили, что решение вызвано объективными рыночными процессами.

"Данное изменение связано с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, что снижает репрезентативность ежедневного прямого расчёта курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций", — отметили в ЦБ.

При этом курс доллара США к рублю, как уточняется в сообщении регулятора, продолжат рассчитывать по-прежнему — на основе данных отчетности кредитных организаций по межбанковским конверсионным сделкам на внебиржевом рынке. Официальные курсы валют традиционно публикуются на сайте Банка России, обычно до 18:00 по московскому времени, пишут Вести. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
4 июня в рамках деловой программы ПМЭФ состоялась панельная сессия «Химия – энергия жизни». Эксперты – представители власти, науки и бизнеса - обсудили вызовы, стоящие перед отраслью, ее приоритетные направления развития.
5 июня 2026  21:45
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в сессии «Химия – энергия жизни» на ПМЭФ
472
Более 12700 школьников Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку
5 июня 2026  13:24
Более 12700 школьников Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку
599
Особый противопожарный режим продолжает действовать в Самарской области!
5 июня 2026  12:54
Особый противопожарный режим продолжает действовать в Самарской области!
464
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских экологов
5 июня 2026  11:45
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских экологов
371
Более 217 млрд рублей инвестиций и около 1900 новых рабочих мест – делегация Самарской области продолжает работу на ПМЭФ-2026.
4 июня 2026  20:42
За два дня ПМЭФ команда Самарской области привлекла более 217 млрд рублей инвестиций  
835
Весь список