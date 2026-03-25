ФАС назвала сроки, в которые еще можно размещать рекламу в Telegram

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до конца 2026 года не будет применять меры ответственности к компаниям за рекламу в Telegram и Youtube. Об этом сообщило ведомство.

По мнению ведомства, «хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы», пишет Газета.

«Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут», — заявили там.