В Самаре на ЗАО «Нефтефлот» состоится закладка трех сухогрузов проекта RSD34L

26 марта 2026 года на самарском судостроительном и судоремонтном заводе ЗАО «Нефтефлот» планируется закладка трех сухогрузных судов проекта RSD34L. Это одно из ключевых событий для предприятия в 2026 году и важный этап развития серийного гражданского судостроения в Самарской области.

Для «Нефтефлота» проект RSD34L имеет стратегическое значение. Головное судно серии было заложено 30 мая 2024 года, еще два судна – 25 июля 2024 года, еще три – в марте 2025 года. Таким образом, предстоящая закладка продолжит развитие серии, общий объем которой на верфи составляет девять судов. Проект RSD34L подтверждает готовность предприятия работать с крупными серийными заказами и наращивать участие в обновлении российского грузового флота.

ЗАО «Нефтефлот» – одно из ведущих судостроительных предприятий Самарской области с историей, уходящей в 1958 год. Долгое время завод специализировался на судоремонте, а затем начал развивать собственное судостроение. Первым судном, построенным непосредственно предприятием, стал танкер-продуктовоз проекта RST11 «Святой Князь Владимир», переданный заказчику в 2017 году. Это стало знаковым событием: судно было первым, построенным в Самарской области более чем за сто лет.

К реализованным проектам «Нефтефлота» относятся танкер проекта RST11, серия из трех несамоходных сухогрузных барж проекта RDB12, серия из восьми промерных судов проекта RDB 66.62. Сегодня предприятие одновременно ведет строительство сразу по нескольким направлениям: в работе находится арктическое грузопассажирское судно проекта PV27, продолжается строительство пассажирских катамаранов проекта 04790 COMMEPC-L, в декабре 2025 года был передан заказчику земснаряд «Канопус» проекта Ц480М2рД/НФ. Производственная загрузка предприятия обеспечена заказами до 2028 года.

Важное место в текущем портфеле занимают и суда проекта МПКС-L для Самарской области. В августе 2025 года на «Нефтефлоте» состоялась закладка двух пассажирских судов этого проекта, предназначенных для перевозок на местных и пригородных линиях внутренних водных путей Самары и Самарской области. Реализация проекта имеет особое значение для обновления регионального пассажирского флота и развития речной инфраструктуры.

Параллельно ЗАО «Нефтефлот» реализует масштабный инвестиционный проект по модернизации собственных производственных мощностей – обновление стапельных площадок, строительство малых и большого крытых эллингов, нового склада, увеличение и обновление станочного парка и кранового хозяйства. На предприятии построена столовая и общежитие, отремонтированы производственные и бытовые помещения.

Предстоящая закладка трех сухогрузов проекта RSD34L 26 марта станет для ЗАО «Нефтефлот» не только важным производственным событием, но и подтверждением устойчивого роста предприятия, расширения его возможностей и укрепления роли Самарской области как значимого центра современного российского судостроения.