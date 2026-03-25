Спрос на офисных специалистов с навыками работы с ИИ этой зимой вырос на 34%

Аналитики Авито Работы изучили вакансии на платформе и выяснили, в каких сферах работодатели чаще всего указывают необходимость владения навыками ИИ. Это зимой число таких вакансий особенно выросло среди офисных специалистов — на 34% а год, а наибольшая доля пришлась на сферу банковских и финансовых услуг — 39% от общего числа таких предложений. В первую очередь умение работать с ИИ требовали от банковских работников, на которых приходится 30% таких позиций.

Второе место по доле вакансий с требованиями навыков ИИ занимает сельское хозяйство, на которое приходится 34% таких предложений этой зимой. Почти все объявления в отрасли приходились на позиции дояров и доярок (33,5%).

На третьем месте находится сфера продаж: на нее приходится 8% вакансий с требованиями владения ИИ-инструментами. Чаще всего такие требования встречаются в объявлениях для менеджеров по продажам (4%) и менеджеров по работе с клиентами (4%).