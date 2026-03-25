В Самаре состоится любительский шахматный турнир

В воскресенье, 29 марта, в библиотеке имени Н.К. Крупской Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы (ул. Маяковского, 19) состоится первый открытый турнир по шахматам среди любителей (12+).



Игры пройдут по швейцарской системе с ограничением по времени: каждому участнику даётся 10 минут + 5 дополнительных секунд после каждого хода. Партнёра для первой партии выберет куратор турнира, далее победители сыграют с победителями, проигравшие — с проигравшими. За ходом партий будут следить профессиональные судьи.



Турнир начнется в 12:00. Обращаем внимание, что количество участников ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке https://smibsamara.timepad.ru/event/3864985.



Призёры и участники турнира получат подарки от Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы и от партнёров — «Самарского хлебозавода № 5», компании «Логика молока» и ресторана «Дуся».

