С 25 марта стартует прием заявок от промышленных предприятий на получение Почетного штандарта главы города «Лучшее предприятие в городском округе Самара».
29 марта в библиотеке имени Н.К. Крупской в Самаре состоится первый открытый турнир по шахматам среди любителей.
Ставку по льготной ипотеке привяжут к количеству детей
Самарская станция метро вошла в топ-10 самых некрасивых и неуютных станций метро в России
На место Магомеда Адиева в «Крыльях Советов» рассматривают трех тренеров
Спрос на офисных специалистов с навыками работы с ИИ этой зимой вырос на 34%
Разработан первый в России ГОСТ на определение растительных сахаров в мёде
Специалисты "РКС-Самара" спасли водоотведение на пр.Кирова - от засора с лимоном
В Самаре состоится любительский шахматный турнир

29 марта в библиотеке имени Н.К. Крупской в Самаре состоится первый открытый турнир по шахматам среди любителей.

В воскресенье, 29 марта, в библиотеке имени Н.К. Крупской Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы (ул. Маяковского, 19) состоится первый открытый турнир по шахматам среди любителей (12+).

Игры пройдут по швейцарской системе с ограничением по времени: каждому участнику даётся 10 минут + 5 дополнительных секунд после каждого хода. Партнёра для первой партии выберет куратор турнира, далее победители сыграют с победителями, проигравшие — с проигравшими. За ходом партий будут следить профессиональные судьи.

Турнир начнется в 12:00. Обращаем внимание, что количество участников ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке https://smibsamara.timepad.ru/event/3864985.

Призёры и участники турнира получат подарки от Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы и от партнёров — «Самарского хлебозавода № 5», компании «Логика молока» и ресторана «Дуся».

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
