В Пестравке восстановили элементы переливной плотины 

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов и глава Пестравского района Сергей Ермолов оценили ход капитального ремонта переливной плотины через реку Большой Иргиз в селе Пестравка.

Капремонт плотины на реке Большой Иргиз стартовал осенью прошлого года в рамках областной госпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области». До половодья подрядчик выполнил первоочередные мероприятия: восстановил тело сооружения, заполнил пустоты, устроил дренажные отверстия, укрепил основание и откосы. Сейчас, из-за риска подтопления площадки, технику перемещают. Следующий этап начнут после нереста рыбы — с 10 июня.

До ноября 2026 года капремонт планируется завершить: предстоит заменить запорную арматуру на шлюзах, обновить асфальтобетонное покрытие и смонтировать канатное ограждение.

Объект в Пестравке — единственный из 588 ГТС в регионе, который пока ещё бесхозяйный. После капремонта его поставят на баланс муниципалитета.

