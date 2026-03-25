На Самарском пивоваренном заводе ликвидировали условный пожар элеватора

По замыслу тренировки из-за сбоя техпроцесса произошло возгорание отработанного сырья в элеваторе. Предприятием была организована эвакуация персонала.

К месту вызова оперативно прибыли силы и средства, организованы боевые участки. С помощью автолестницы было проведено охлаждение и тушение элеватора с отработанным зерном. Огнеборцы МЧС России с поставленными задачами справились.

В мероприятии были задействованы 7 единиц техники и 20 специалистов.

Учения были направлены на проверку навыков принятия решений руководства тушением пожаров, готовности пожарных подразделений к ликвидации возгораний и спасению людей. Особое внимание уделялось взаимодействию с руководством предприятия и городскими службами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

