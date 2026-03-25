В Безенчукском районе разыскивается девочка, которая 24 марта в период с 20:00 до 21:00 ушла из дома и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.
Сотрудники полиции разыскивают девочку-подростка из Безенчукского района
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина успешно разрешили беременность у пациентки с тяжёлой патологией почек.
Самарские врачи помогли женщине выносить и родить здорового ребёнка
"Земский доктор": кадровая программа и предоставление жилья помогают привлекать специалистов в сельские больницы.
В Похвистневской ЦРБ работает врач-патологоанатом, который переехал из Самары
Начальник ГУ МВД России по Самарской области представил личному составу нового руководителя Отдела МВД России по г. Чапаевску.
Новым руководителем отдела ГУ МВД Чапаевска назначен Владимир Попов
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
27 марта в СОУНБ пройдёт лекция «Культура Китая: секреты китайских украшений». Гости библиотеки узнают, как мастера Поднебесной работали с камнем и превращали его в изящные изделия.
В СОУНБ раскроют секреты ювелирного искусства Древнего Китая
С начала года в Самаре продолжает свою работу «Автобус здоровья». По заявкам жителей он доставляет их в медицинское учреждение, а затем, после приема у специалистов, привозит обратно.
Более 100 самарцев воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года
В Самарской области с 2023 года действует программа «Переезд под ключ», позволяющая молодым специалистам в возрасте от 18 до 35 лет,
Кадровый центр «Работа России» помог молодому специалисту из Томской области переехать в Самару
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Кадровый центр «Работа России» помог молодому специалисту из Томской области переехать в Самару

В Самарской области с 2023 года действует программа «Переезд под ключ», позволяющая молодым специалистам в возрасте от 18 до 35 лет,

В Самарской области с 2023 года действует программа «Переезд под ключ», позволяющая молодым специалистам в возрасте от 18 до 35 лет, переехавшим из других регионов, получить гарантированное трудоустройство и социальную выплату в размере 200 тысяч рублей. 
В 2025 году за назначением меры поддержки обратились более 260 человек, 89 из них уже получили первые выплаты. Один из свежих примеров - история Марии Попадьиной, которая переехала из Томской области в Самару и трудоустроилась в агрокомплекс «Тепличный». 
Мария Попадьина переехала в Самарскую область по велению сердца - вслед за молодым человеком. В процессе поиска нового места работы девушка отозвалась на вакансию в самарском агрокомплексе «Тепличный». Несмотря на отсутствие опыта в агропроме, ее приняли. На собеседовании будущий работодатель рассказал о программе «Переезд под ключ», и это стало дополнительным аргументом в пользу выбора места и будущей профессии.
«Раньше я никогда не работала в агропроме, но всегда любила ухаживать за растениями. На собеседовании мне рассказали о программе «Переезд под ключ». Это стало дополнительным аргументом в пользу выбора этого места работы. С 19 февраля этого года я занимаюсь выращиванием огурцов и еще ни разу не пожалела о своем решении. Работа нравится, коллектив отличный, а дополнительные средства по программе - это хорошая мотивация», - с улыбкой поделилась Мария.
О том, как кадровый центр «Работа России» помогает закрывать кадровые потребности предприятий и привлекать востребованных специалистов, рассказала Светлана Сафина, заместитель руководителя Кадрового центра «Работа России» г.о. Самара и м.р. Волжский: «Программа «Переезд под ключ» пользуется стабильным спросом у молодых специалистов из других субъектов. Социальная выплата составляет 200 тысяч рублей. Эта сумма выплачивается в течение первого года работы. С 16 марта 2026 года условия программы изменились. Право на выплату теперь имеют три категории соискателей: педагогические работники, медики государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, а также сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса. Эти изменения направлены на более адресное закрытие кадровых потребностей ключевых отраслей региона».
Молодые специалисты приезжают в регион из Оренбургской, Ульяновской, Волгоградской, Донецкой, Луганской и других областей. Важное условие -  гражданин должен трудоустроиться на предприятие региона впервые.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Начальник отдела кадров ООО «Тепличный» Елена Теплостанская выразила признательность кадровому центру Самары и Волжского района за продуктивное сотрудничество. «Кадровый центр помогает нам закрывать потребность в ценных, востребованных кадрах. Особенно важна программа «Переезд под ключ» – она позволяет не только привлечь молодых специалистов из других регионов, но и закрепить их на рабочих местах. Мы уже оценили ее эффективность: в прошлом году трудоустроили двух участников программы, в этом – ещё трех, включая Марию», - отметила Елена Теплостанская.
Кадровые центры «Работа России» продолжают консультировать работодателей и соискателей по вопросам участия в программе, помогая привлекать квалифицированные кадры в экономику Самарской области. Благодаря таким мерам поддержки переезд в Самарскую область становится не только шагом к личному счастью, но и стартом успешной карьеры. Узнать об этом подробнее можно по телефону Кадрового центра «Работа России» - 8-800-302-15-44.

 

Фото:   минтруд СО

Новости по теме
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина успешно разрешили беременность у пациентки с тяжёлой патологией почек.
25 марта 2026, 17:59
Самарские врачи помогли женщине выносить и родить здорового ребёнка
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина успешно разрешили беременность у пациентки с тяжёлой патологией почек. Общество
87
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026, 16:58
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля. Общество
133
27 марта в СОУНБ пройдёт лекция «Культура Китая: секреты китайских украшений». Гости библиотеки узнают, как мастера Поднебесной работали с камнем и превращали его в изящные изделия.
25 марта 2026, 16:44
В СОУНБ раскроют секреты ювелирного искусства Древнего Китая
27 марта в СОУНБ пройдёт лекция «Культура Китая: секреты китайских украшений». Гости библиотеки узнают, как мастера Поднебесной работали с камнем и... Общество
177
В центре внимания
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026  16:58
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
147
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
299
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
460
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
779
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
865
