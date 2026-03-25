Кадровый центр «Работа России» помог молодому специалисту из Томской области переехать в Самару

В Самарской области с 2023 года действует программа «Переезд под ключ», позволяющая молодым специалистам в возрасте от 18 до 35 лет, переехавшим из других регионов, получить гарантированное трудоустройство и социальную выплату в размере 200 тысяч рублей.

В 2025 году за назначением меры поддержки обратились более 260 человек, 89 из них уже получили первые выплаты. Один из свежих примеров - история Марии Попадьиной, которая переехала из Томской области в Самару и трудоустроилась в агрокомплекс «Тепличный».

Мария Попадьина переехала в Самарскую область по велению сердца - вслед за молодым человеком. В процессе поиска нового места работы девушка отозвалась на вакансию в самарском агрокомплексе «Тепличный». Несмотря на отсутствие опыта в агропроме, ее приняли. На собеседовании будущий работодатель рассказал о программе «Переезд под ключ», и это стало дополнительным аргументом в пользу выбора места и будущей профессии.

«Раньше я никогда не работала в агропроме, но всегда любила ухаживать за растениями. На собеседовании мне рассказали о программе «Переезд под ключ». Это стало дополнительным аргументом в пользу выбора этого места работы. С 19 февраля этого года я занимаюсь выращиванием огурцов и еще ни разу не пожалела о своем решении. Работа нравится, коллектив отличный, а дополнительные средства по программе - это хорошая мотивация», - с улыбкой поделилась Мария.

О том, как кадровый центр «Работа России» помогает закрывать кадровые потребности предприятий и привлекать востребованных специалистов, рассказала Светлана Сафина, заместитель руководителя Кадрового центра «Работа России» г.о. Самара и м.р. Волжский: «Программа «Переезд под ключ» пользуется стабильным спросом у молодых специалистов из других субъектов. Социальная выплата составляет 200 тысяч рублей. Эта сумма выплачивается в течение первого года работы. С 16 марта 2026 года условия программы изменились. Право на выплату теперь имеют три категории соискателей: педагогические работники, медики государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, а также сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса. Эти изменения направлены на более адресное закрытие кадровых потребностей ключевых отраслей региона».

Молодые специалисты приезжают в регион из Оренбургской, Ульяновской, Волгоградской, Донецкой, Луганской и других областей. Важное условие - гражданин должен трудоустроиться на предприятие региона впервые. Начальник отдела кадров ООО «Тепличный» Елена Теплостанская выразила признательность кадровому центру Самары и Волжского района за продуктивное сотрудничество. «Кадровый центр помогает нам закрывать потребность в ценных, востребованных кадрах. Особенно важна программа «Переезд под ключ» – она позволяет не только привлечь молодых специалистов из других регионов, но и закрепить их на рабочих местах. Мы уже оценили ее эффективность: в прошлом году трудоустроили двух участников программы, в этом – ещё трех, включая Марию», - отметила Елена Теплостанская.

Кадровые центры «Работа России» продолжают консультировать работодателей и соискателей по вопросам участия в программе, помогая привлекать квалифицированные кадры в экономику Самарской области. Благодаря таким мерам поддержки переезд в Самарскую область становится не только шагом к личному счастью, но и стартом успешной карьеры. Узнать об этом подробнее можно по телефону Кадрового центра «Работа России» - 8-800-302-15-44.

Фото: минтруд СО