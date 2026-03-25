Самарские врачи помогли женщине выносить и родить здорового ребёнка

Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина успешно разрешили беременность у пациентки с тяжёлой патологией почек. Случай стал одним из немногих подобных не только в регионе, но и в клинической практике в целом.

Как рассказала врач-нефролог Ольга Седашкина, до беременности пациентка у нефролога не наблюдалась и фактически не знала о наличии заболевания, хотя изменения в анализах отмечались у неё и ранее.

«Женщина поступила к нам уже во время беременности после консультации акушера-гинеколога, когда были выявлены белок в анализе и повышение креатинина сыворотки крови. При этом субъективно она чувствовала себя хорошо, жалоб практически не предъявляла», — пояснила врач.

С ранних сроков беременности женщина находилась под наблюдением специалистов. Ей была подобрана терапия, направленная на коррекцию обменных процессов, поддержание функции почек и стабилизацию почечной гемодинамики. В течение беременности пациентка несколько раз проходила лечение в Перинатальном центре при усилении протеинурии и подозрении на преэклампсию. Каждый раз проводилось дополнительное обследование, консультации с федеральным центром, однако диагноз преэклампсии не подтверждался — ведущей причиной изменений оставалась хроническая патология почек.

«Такие пациентки требуют внимательного динамического контроля. Важно было вовремя отличать возможные акушерские осложнения от проявлений основного заболевания почек и не допустить ухудшения состояния ни матери, ни ребёнка», — отметила Ольга Седашкина.

Благодаря совместной работе нефролога и акушера-гинеколога беременность удалось пролонгировать до 39 недель. Ребёнок родился с хорошей массой тела, без нарушений со стороны мочевыделительной системы.

После родов состояние женщины оставалось стабильным. Более того, показатели азотовыделительной функции почек несколько улучшились. Пациентка продолжает наблюдение у нефролога и получает лечение, совместимое с грудным вскармливанием.

«Когда мне впервые сказали о диагнозе и возможных рисках, было страшно. Но врачи всё подробно объясняли, постоянно были рядом, и это давало уверенность. Сейчас самое главное — ребёнок здоров, растёт, развивается, и для меня это большое счастье», — поделилась мама малыша Анастасия.

Сегодня ребёнку уже восемь месяцев, он развивается в соответствии с возрастом.

По словам специалиста, это уже пятый подобный случай в Самарской области. Беременность при хронической болезни почек поздней стадии встречается редко и всегда требует индивидуального междисциплинарного сопровождения. На сегодняшний день самому старшему малышу с аналогичной историей 4 года, отклонений со стороны здоровья у него не выявлено.

Фото: минздрав СО