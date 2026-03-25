В Безенчукском районе разыскивается девочка, которая 24 марта в период с 20:00 до 21:00 ушла из дома и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.
Сотрудники полиции разыскивают девочку-подростка из Безенчукского района
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина успешно разрешили беременность у пациентки с тяжёлой патологией почек.
Самарские врачи помогли женщине выносить и родить здорового ребёнка
"Земский доктор": кадровая программа и предоставление жилья помогают привлекать специалистов в сельские больницы.
В Похвистневской ЦРБ работает врач-патологоанатом, который переехал из Самары
Начальник ГУ МВД России по Самарской области представил личному составу нового руководителя Отдела МВД России по г. Чапаевску.
Новым руководителем отдела ГУ МВД Чапаевска назначен Владимир Попов
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
27 марта в СОУНБ пройдёт лекция «Культура Китая: секреты китайских украшений». Гости библиотеки узнают, как мастера Поднебесной работали с камнем и превращали его в изящные изделия.
В СОУНБ раскроют секреты ювелирного искусства Древнего Китая
С начала года в Самаре продолжает свою работу «Автобус здоровья». По заявкам жителей он доставляет их в медицинское учреждение, а затем, после приема у специалистов, привозит обратно.
Более 100 самарцев воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года
В Самарской области с 2023 года действует программа «Переезд под ключ», позволяющая молодым специалистам в возрасте от 18 до 35 лет,
Кадровый центр «Работа России» помог молодому специалисту из Томской области переехать в Самару
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Самарские врачи помогли женщине выносить и родить здорового ребёнка

Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина успешно разрешили беременность у пациентки с тяжёлой патологией почек.

Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина успешно разрешили беременность у пациентки с тяжёлой патологией почек. Случай стал одним из немногих подобных не только в регионе, но и в клинической практике в целом.
Как рассказала врач-нефролог Ольга Седашкина, до беременности пациентка у нефролога не наблюдалась и фактически не знала о наличии заболевания, хотя изменения в анализах отмечались у неё и ранее.
«Женщина поступила к нам уже во время беременности после консультации акушера-гинеколога, когда были выявлены белок в анализе и повышение креатинина сыворотки крови. При этом субъективно она чувствовала себя хорошо, жалоб практически не предъявляла», — пояснила врач.
С ранних сроков беременности женщина находилась под наблюдением специалистов. Ей была подобрана терапия, направленная на коррекцию обменных процессов, поддержание функции почек и стабилизацию почечной гемодинамики. В течение беременности пациентка несколько раз проходила лечение в Перинатальном центре при усилении протеинурии и подозрении на преэклампсию. Каждый раз проводилось дополнительное обследование, консультации с федеральным центром, однако диагноз преэклампсии не подтверждался — ведущей причиной изменений оставалась хроническая патология почек.
«Такие пациентки требуют внимательного динамического контроля. Важно было вовремя отличать возможные акушерские осложнения от проявлений основного заболевания почек и не допустить ухудшения состояния ни матери, ни ребёнка», — отметила Ольга Седашкина.
Благодаря совместной работе нефролога и акушера-гинеколога беременность удалось пролонгировать до 39 недель. Ребёнок родился с хорошей массой тела, без нарушений со стороны мочевыделительной системы.

После родов состояние женщины оставалось стабильным. Более того, показатели азотовыделительной функции почек несколько улучшились. Пациентка продолжает наблюдение у нефролога и получает лечение, совместимое с грудным вскармливанием.
«Когда мне впервые сказали о диагнозе и возможных рисках, было страшно. Но врачи всё подробно объясняли, постоянно были рядом, и это давало уверенность. Сейчас самое главное — ребёнок здоров, растёт, развивается, и для меня это большое счастье», — поделилась мама малыша Анастасия.
Сегодня ребёнку уже восемь месяцев, он развивается в соответствии с возрастом.
По словам специалиста, это уже пятый подобный случай в Самарской области. Беременность при хронической болезни почек поздней стадии встречается редко и всегда требует индивидуального междисциплинарного сопровождения. На сегодняшний день самому старшему малышу с аналогичной историей 4 года, отклонений со стороны здоровья у него не выявлено.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

В рамках спецпроекта #ДНК_Единой_cтраны сегодня в вузах Самарской области стартовали донорские акции, направленные на привлечение активных и здоровых молодых людей к добровольному донорству костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
24 марта 2026, 20:38
ДНК единой страны: в регионе пройдут акции по вступлению в регистр доноров костного мозга
24 марта 2026, 20:38
ДНК единой страны: в регионе пройдут акции по вступлению в регистр доноров костного мозга
В рамках спецпроекта #ДНК_Единой_cтраны сегодня в вузах Самарской области стартовали донорские акции, направленные на привлечение активных и здоровых... Общество
Самарская городская больница №8 в 2025 году получила два новых автомобиля Lada Granta благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
24 марта 2026, 17:35
Обновление автопарка Самарской больницы №8 повысило доступность медицинской помощи
Самарская городская больница №8 в 2025 году получила два новых автомобиля Lada Granta благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Здравоохранение
В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
24 марта 2026, 15:45
В СамГМУ после капремонта открылась кафедра общей и молекулярной биологии
В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ. Здравоохранение
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026  16:58
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
