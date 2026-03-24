ДНК единой страны: в регионе пройдут акции по вступлению в регистр доноров костного мозга

В объявленный Президентом страны Владимиром Путиным Год единства народов России ФМБА России запустило спецпроект по развитию донорства костного мозга - "ДНК единой страны".



В нашей стране проживает более 190 этнических групп, но всех нас объединяет любовь к Родине и общие во всех культурах ценности: взаимопомощь, поддержка, милосердие.



Генотипы доноров разных народов России создают уникальную базу Федерального регистра доноров костного мозга, которая помогает находить идеальное совпадение и спасать жизни.



В рамках спецпроекта #ДНК_Единой_cтраны сегодня в вузах Самарской области стартовали донорские акции, направленные на привлечение активных и здоровых молодых людей к добровольному донорству костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.



Проект поможет обеспечить многообразие генотипов регистра и спасти жизни пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями.



Акции по вступлению в федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга пройдут:



25 марта в Самарском государственном медицинском университете при поддержке Волонтеров-медиков Самарской области по адресу ул. Гагарина, 18, Актовый зал, 2 этаж, с 10.00 до 16.00.



26 марта в Самарском государственном экономическом университете по адресу ул. Советской армии, 141, с 9.00 до 16.00.



Заключительная акция пройдет 27 марта сразу в двух кампусах Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева при поддержке Клуба волонтеров по донорству крови по адресам:

Южный кампус, Московское шоссе, 34 (3 корпус, 2 этаж, холл конференц-зала) с 8.30 до 16.30

Северный кампус, ул. Академика Павлова, 1 (22 корпус, 3 этаж, 315 аудитория) с 8.30 до 16.30



Приглашаем всех неравнодушных и социально ответственных студентов и сотрудников университетов принять участие в акции!



При себе необходимо иметь оригинал паспорта РФ и СНИЛС.



Также напомним, что каждый желающий до 45 лет и при отсутствии хронических заболеваний может вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга ежедневно в будни на Самарской областной клинической станции переливания крови.

