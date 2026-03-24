Я нашел ошибку
Главные новости:
Практикующий психолог и психотерапевт Ксения Воротынцева рассказала 24 марта о ключевых факторах, влияющих на качество сна, и объяснила, как стресс и повседневные привычки могут мешать полноценному восстановлению организма.
Психотерапевт назвала причины недосыпа при восьмичасовом сне
Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода в городе Тольятти 24 марта вечером.
Тольяттинка погибла под колесами LADA Granta на переходе
В рамках спецпроекта #ДНК_Единой_cтраны сегодня в вузах Самарской области стартовали донорские акции, направленные на привлечение активных и здоровых молодых людей к добровольному донорству костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
ДНК единой страны: в регионе пройдут акции по вступлению в регистр доноров костного мозга
Врач Антонина Обласова рассказала, что вакцинация от клещевого энцефалита требует соблюдения сроков, в особенности если сезон уже начался.
Биолог и эксперт по вакцинопрофилактике рассказала о схемах вакцинации от клещевого энцефалита
ГД приняла во II и III чтениях закон, запрещающий устанавливать испытательный срок при приеме на работу для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
В ГД принят законопроект о запрете испытательного срока матерям детей до трех лет
С 20 марта на предприятиях Самары, которые с этого года принимают участие во Всероссийской образовательной программе по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность», стартовали выездные сессии.
Самарские предприятия презентуют свои экскурсионные программы в рамках проекта «Открытая промышленность»
23 марта 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 75-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Официальная информация МВД России
В течении 2026 года планируется провести обширный спектр работ по ремонту кровли, замене фасада, капремонта всех помещений ДК в селе Пестравка..
В селе Пестравка идет капремонт Дома культуры
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.96
-0.92
EUR 93.92
-0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ДНК единой страны: в регионе пройдут акции по вступлению в регистр доноров костного мозга

207
В рамках спецпроекта #ДНК_Единой_cтраны сегодня в вузах Самарской области стартовали донорские акции, направленные на привлечение активных и здоровых молодых людей к добровольному донорству костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

В объявленный Президентом страны Владимиром Путиным Год единства народов России ФМБА России запустило спецпроект по развитию донорства костного мозга - "ДНК единой страны".

В нашей стране проживает более 190 этнических групп, но всех нас объединяет любовь к Родине и общие во всех культурах ценности: взаимопомощь, поддержка, милосердие.

Генотипы доноров разных народов России создают уникальную базу Федерального регистра доноров костного мозга, которая помогает находить идеальное совпадение и спасать жизни.

Проект поможет обеспечить многообразие генотипов регистра и спасти жизни пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Акции по вступлению в федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга пройдут:

25 марта в Самарском государственном медицинском университете при поддержке Волонтеров-медиков Самарской области по адресу ул. Гагарина, 18, Актовый зал, 2 этаж, с 10.00 до 16.00.

26 марта в Самарском государственном экономическом университете по адресу ул. Советской армии, 141, с 9.00 до 16.00.

Заключительная акция пройдет 27 марта сразу в двух кампусах Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева при поддержке Клуба волонтеров по донорству крови по адресам:
Южный кампус, Московское шоссе, 34 (3 корпус, 2 этаж, холл конференц-зала) с 8.30 до 16.30
 Северный кампус, ул. Академика Павлова, 1 (22 корпус, 3 этаж, 315 аудитория) с 8.30 до 16.30

Приглашаем всех неравнодушных и социально ответственных студентов и сотрудников университетов принять участие в акции!

При себе необходимо иметь оригинал паспорта РФ и СНИЛС.

Также напомним, что каждый желающий до 45 лет и при отсутствии хронических заболеваний может вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга ежедневно в будни на Самарской областной клинической станции переливания крови.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Самарская городская больница №8 в 2025 году получила два новых автомобиля Lada Granta благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
Обновление автопарка Самарской больницы №8 повысило доступность медицинской помощи
В СамГМУ завершился капремонт кафедры общей и молекулярной биологии. Обновление кафедры провели на средства Минздрава РФ, а также собственные средства СамГМУ.
В СамГМУ после капремонта открылась кафедра общей и молекулярной биологии
Указом Президента РФ звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено Игорю Давыдкину – профессору, проректору СамГМУ.
Звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено профессору СамГМУ Игорю Давыдкину
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
Весь список