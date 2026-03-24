С 20 марта на предприятиях Самары, которые с этого года принимают участие во Всероссийской образовательной программе по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность», стартовали выездные сессии.
Самарские предприятия презентуют свои экскурсионные программы в рамках проекта «Открытая промышленность»
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Самарские предприятия презентуют свои экскурсионные программы в рамках проекта «Открытая промышленность»

С 20 марта на предприятиях Самары, которые с этого года принимают участие во Всероссийской образовательной программе по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность», стартовали выездные сессии. В числе первых свою экскурсионную программу экспертам представил молочный комбинат «Самаралакто» компании «Логика молока».

«Промышленный туризм — это одно из новых направлений развития региональной экономики и туристического потенциала Самары. Более того, открытость производств помогает привлекать молодые кадры и формировать лояльность у будущих специалистов, способствует росту престижа рабочих профессий. Такие экскурсии дают молодым людям или тем, кто задумался о смене сферы деятельности, возможность увидеть реальные рабочие процессы. Самое главное, чтобы они были продуманными, качественными. Хорошо организованные маршруты промышленного туризма могут стать еще одной визитной карточкой Самары», – отметила первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.

Во время экскурсии по своему предприятию комбинат «Самаралакто» предлагает увидеть полный цикл производства молочной продукции — от приемки сырья до упаковки, побывать в современных цехах, познакомиться с работой высокотехнологичного оборудования и пообщаться с сотрудниками.

«Наш завод проводит бесплатные экскурсии уже более 10 лет, в том числе более трех лет мы являемся партнером Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее» и учебного курса «Россия — мои горизонты» нацпроекта «Молодёжь и дети». Знакомим старшеклассников с производством, современными технологиями и востребованными профессиями. Участие в программе «Открытая промышленность» позволит нам расширить аудиторию и активнее приглашать не только школьников и студентов, но и взрослых, которым, я уверен, не меньше, чем их детям, интересно знать, где, как и из чего производятся их любимые продукты», – отметил директор молочного комбината «Самаралакто» Егор Бажал.

Во время выездных сессий экспертная комиссия оценивает предложенные предприятиями экскурсионные программы на безопасность, информативность, удобство навигации и соответствие различным возрастным группам. В числе экспертов – представители Агентства стратегических инициатив, региональных Министерств туризма и промышленности, туроператоры и гиды. Ранее специалисты предприятий, отвечающие за организацию экскурсий, изучали теорию и разрабатывали экскурсионные маршруты, делая их интересными, безопасными и технологичными.

В ближайший месяц аналогичные инспекционные туры пройдут и на других самарских предприятиях, участвующих в проекте «Открытая промышленность». В их числе завод «Балтика-Самара», ГТРК «Самара», производственно-инжиниринговая компания «Тесвел» и другие. С апреля записаться на экскурсии можно будет через официальное приложение «Открытая промышленность» в социальной сети ВКонтакте.

Отметим, Всероссийская программа «Открытая промышленность» отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Проект реализуется Агентством стратегических инициатив при поддержке Минпромторга России, в Самарской области его координаторами выступают Министерство туризма и Министерство промышленности и торговли региона.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

24 марта 2026, 17:35
Самарская городская больница №8 в 2025 году получила два новых автомобиля Lada Granta благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
24 марта 2026, 17:26
С 19 по 22 марта в Самаре прошел Международный медицинский карьерный форум «Труд крут». Его участниками стали более 200 школьников, студентов и молодых специалистов из России и дружественных стран.
Волонтерами для участия в проведении XI Космического полумарафона 19 апреля в Самаре могут стать все желающие от 14 лет.
24 марта 2026, 17:04
В Самаре открыт набор волонтеров XI Космического полумарафона 
Волонтерами для участия в проведении XI Космического полумарафона 19 апреля в Самаре могут стать все желающие от 14 лет.
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
23 марта 2026  11:54
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
