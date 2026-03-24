Самарские предприятия презентуют свои экскурсионные программы в рамках проекта «Открытая промышленность»

С 20 марта на предприятиях Самары, которые с этого года принимают участие во Всероссийской образовательной программе по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность», стартовали выездные сессии. В числе первых свою экскурсионную программу экспертам представил молочный комбинат «Самаралакто» компании «Логика молока».



«Промышленный туризм — это одно из новых направлений развития региональной экономики и туристического потенциала Самары. Более того, открытость производств помогает привлекать молодые кадры и формировать лояльность у будущих специалистов, способствует росту престижа рабочих профессий. Такие экскурсии дают молодым людям или тем, кто задумался о смене сферы деятельности, возможность увидеть реальные рабочие процессы. Самое главное, чтобы они были продуманными, качественными. Хорошо организованные маршруты промышленного туризма могут стать еще одной визитной карточкой Самары», – отметила первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.



Во время экскурсии по своему предприятию комбинат «Самаралакто» предлагает увидеть полный цикл производства молочной продукции — от приемки сырья до упаковки, побывать в современных цехах, познакомиться с работой высокотехнологичного оборудования и пообщаться с сотрудниками.



«Наш завод проводит бесплатные экскурсии уже более 10 лет, в том числе более трех лет мы являемся партнером Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее» и учебного курса «Россия — мои горизонты» нацпроекта «Молодёжь и дети». Знакомим старшеклассников с производством, современными технологиями и востребованными профессиями. Участие в программе «Открытая промышленность» позволит нам расширить аудиторию и активнее приглашать не только школьников и студентов, но и взрослых, которым, я уверен, не меньше, чем их детям, интересно знать, где, как и из чего производятся их любимые продукты», – отметил директор молочного комбината «Самаралакто» Егор Бажал.



Во время выездных сессий экспертная комиссия оценивает предложенные предприятиями экскурсионные программы на безопасность, информативность, удобство навигации и соответствие различным возрастным группам. В числе экспертов – представители Агентства стратегических инициатив, региональных Министерств туризма и промышленности, туроператоры и гиды. Ранее специалисты предприятий, отвечающие за организацию экскурсий, изучали теорию и разрабатывали экскурсионные маршруты, делая их интересными, безопасными и технологичными.



В ближайший месяц аналогичные инспекционные туры пройдут и на других самарских предприятиях, участвующих в проекте «Открытая промышленность». В их числе завод «Балтика-Самара», ГТРК «Самара», производственно-инжиниринговая компания «Тесвел» и другие. С апреля записаться на экскурсии можно будет через официальное приложение «Открытая промышленность» в социальной сети ВКонтакте.



Отметим, Всероссийская программа «Открытая промышленность» отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Проект реализуется Агентством стратегических инициатив при поддержке Минпромторга России, в Самарской области его координаторами выступают Министерство туризма и Министерство промышленности и торговли региона.

