Биолог и эксперт по вакцинопрофилактике рассказала о схемах вакцинации от клещевого энцефалита
В ГД принят законопроект о запрете испытательного срока матерям детей до трех лет
Самарские предприятия презентуют свои экскурсионные программы в рамках проекта «Открытая промышленность»
Официальная информация МВД России
В селе Пестравка идет капремонт Дома культуры
Обновление автопарка Самарской больницы №8 повысило доступность медицинской помощи
В Самаре прошел Международный медицинский карьерный форум «Труд крут»
Программа «Наставничество» помогает удерживать квалифицированных специалистов на предприятиях
Программа «Наставничество» помогает удерживать квалифицированных специалистов на предприятиях

Состоялось завершающее мероприятие образовательной программы «Наставничество», ее реализует АНОО ДПО «Таволга» совместно с министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Цель реализации программы - привлечение и удержание кадров на предприятиях и в учреждениях, программа подготовлена для специалистов, которые отвечают за развитие персонала.
«На предприятиях региона требуются квалифицированные кадры, – отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. - Работодатели поняли, что только привлекать, не удерживая, персонал - это экономически неэффективно. Такой инструмент, как наставничество, как раз позволяет закрепить на предприятии и в отрасли квалифицированных специалистов». 
Блок «Наставничество» был ранее предусмотрен в региональной образовательной программе «Школа героев», которая реализуется по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева как продолжение президентской программы «Время героев». Такая форма работы показала свою эффективность, поэтому ей решили посвятить отдельную одноименную программу.
«Мой наставник - министр природных ресурсов и экологии Артем Юрьевич Ефимов, после буквально второй нашей встречи он предложил мне трудоустроиться в министерство, где я сейчас и работаю, - рассказал ветеран СВО, участник «Школы героев», консультант департамента лесного хозяйства управления государственного лесного и пожарного надзора министерства природных ресурсов и экологии Самарской области Сергей Пономарев. – Мы постоянно встречаем, можно обратиться к наставнику с любым вопросом». 
По программе «Наставничество» обучаются представители самых разных сфер. Эльмира Демина 30 лет работает в медицине, сейчас трудится заместителем главного врача. 
«Мне очень понравилась конфликтология - как выходить из каких-то конфликтов, понравилось целеполагание - как правильно ставить цели, как достигать их», - поделилась Эльмира Демина.
Для участников программы прошел практический мастер-класс по внедрению наставничества в команду. Завершение образовательной программы стало и переходом на второй уровень проекта. На этом этапе формируются пары наставник - наставляемый и стартует реализация социально значимых проектов. Работая в паре наставники, прошедшие обучение, смогут дополнить теоретические знания практическим опытом.

 

Фото:   минтруд СО

Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
