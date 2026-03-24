Официальная информация МВД России

23 марта 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 75-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

23 марта 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 75-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». В соответствии с его положениями, водитель, совершивший административное правонарушение, предусмотренное этой статьей, не будет привлечен к ответственности повторно, если с момента первого нарушения прошло менее 24 часов.

Ряд СМИ распространил информацию, что сразу после официального опубликования Федерального закона начинается правоприменительная деятельность по указанному составу административного правонарушения комплексами автоматической фотовидеофиксации.

МВД России разъясняет, что на данный момент отсутствует техническая возможность администрировать в автоматическом режиме фотовидеофиксации нарушения ПДД по полисам страхования ОСАГО. Соответственно, штрафы, предусмотренные статьей 12.37 КоАП РФ, на основе анализа фото- и видеоматериалов к водителям применяться не будут.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции, как и раньше, осуществляют выявление водителей, допускающих указанные нарушения, в том числе повторные, и привлечение их к административной ответственности, в ходе несения службы на дорогах.

Напоминаем, что водитель имеет возможность предъявлять сотруднику Госавтоинспекции для проверки как копию полиса ОСАГО на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на электронном устройстве или носителе. Настоятельно рекомендуем гражданам всегда иметь при себе реквизиты полиса в любом удобном виде.

