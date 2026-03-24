В ГД принят законопроект о запрете испытательного срока матерям детей до трех лет

Государственная дума (ГД) приняла во II и III чтениях закон, запрещающий устанавливать испытательный срок при приеме на работу для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Об этом 24 марта сообщили на сайте нижней палаты парламента, пишут "Известия".

Работодатели не смогут включать в трудовой договор условие об испытательном сроке для таких сотрудниц. Норма вступает в силу 1 сентября 2026 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что изменения направлены на дополнительную защиту трудовых прав молодых матерей, возвращающихся к профессиональной деятельности после декретного отпуска.