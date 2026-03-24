Врач Антонина Обласова рассказала, что вакцинация от клещевого энцефалита требует соблюдения сроков, в особенности если сезон уже начался.
Биолог и эксперт по вакцинопрофилактике рассказала о схемах вакцинации от клещевого энцефалита
ГД приняла во II и III чтениях закон, запрещающий устанавливать испытательный срок при приеме на работу для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
В ГД принят законопроект о запрете испытательного срока матерям детей до трех лет
С 20 марта на предприятиях Самары, которые с этого года принимают участие во Всероссийской образовательной программе по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность», стартовали выездные сессии.
Самарские предприятия презентуют свои экскурсионные программы в рамках проекта «Открытая промышленность»
23 марта 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 75-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Официальная информация МВД России
В течении 2026 года планируется провести обширный спектр работ по ремонту кровли, замене фасада, капремонта всех помещений ДК в селе Пестравка..
В селе Пестравка идет капремонт Дома культуры
Самарская городская больница №8 в 2025 году получила два новых автомобиля Lada Granta благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
Обновление автопарка Самарской больницы №8 повысило доступность медицинской помощи
С 19 по 22 марта в Самаре прошел Международный медицинский карьерный форум «Труд крут». Его участниками стали более 200 школьников, студентов и молодых специалистов из России и дружественных стран.
В Самаре прошел Международный медицинский карьерный форум «Труд крут»
Состоялось завершающее мероприятие образовательной программы «Наставничество», ее реализует АНОО ДПО «Таволга» совместно с министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Программа «Наставничество» помогает удерживать квалифицированных специалистов на предприятиях
В селе Пестравка идет капремонт Дома культуры

В течении 2026 года планируется провести обширный спектр работ по ремонту кровли, замене фасада, капремонта всех помещений ДК в селе Пестравка..

Пестравский район является участником федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящего в состав нацпроекта «Семья».

В настоящее время завершены работы по монтажу перегородок помещений, выполнены работы по подготовке стен к покрытию декоративной штукатуркой, проложена система электрики, интернет-связи, пожарной сигнализации, начаты работы по установке дверей.

Типовое здание Дома культуры постройки 1978 года превращается в современный культурно-досуговый центр. В течении 2026 года планируется провести обширный спектр работ по ремонту кровли, замене фасада, капитального ремонта всех помещений.

Жители с. Пестравка могут наблюдать работы по разгрузке строительных материалов и в скором времени начнутся работы по внешней отделке здания.

«Уже на данном этапе заметны изменения в лучшую стороны, сделана перепланировка помещений - появились новые – для создания культурных пространств. Преобразился спортивный зал, танцевальный зал, расширены пространства Детской библиотеки. Центральная библиотека превращается в информационный центр», - делится впечатлениями о ходе выполнения работ главный библиотекарь Центра развития культуры Рябышева Татьяна Александровна.

Заместитель главы по социальным вопросам Прокудина Ольга Николаевна прокомментировала ход работ: «Долгожданный капитальный ремонт здания в рамках национального проекта «Семья» стал возможен после долгой подготовительной работы Министерства культуры Самарской области, Администрации муниципального района Пестравский, работников Отдела капитального строительства и Центра развития культуры. Отрадно, что работы продвигаются с опережением графика, и по их завершению в Пестравском районе появится новый, современный очаг культуры и досуга».

 

Фото:   минкульт СО

Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
