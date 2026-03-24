В селе Пестравка идет капремонт Дома культуры

Пестравский район является участником федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящего в состав нацпроекта «Семья».

В настоящее время завершены работы по монтажу перегородок помещений, выполнены работы по подготовке стен к покрытию декоративной штукатуркой, проложена система электрики, интернет-связи, пожарной сигнализации, начаты работы по установке дверей.

Типовое здание Дома культуры постройки 1978 года превращается в современный культурно-досуговый центр. В течении 2026 года планируется провести обширный спектр работ по ремонту кровли, замене фасада, капитального ремонта всех помещений.

Жители с. Пестравка могут наблюдать работы по разгрузке строительных материалов и в скором времени начнутся работы по внешней отделке здания.

«Уже на данном этапе заметны изменения в лучшую стороны, сделана перепланировка помещений - появились новые – для создания культурных пространств. Преобразился спортивный зал, танцевальный зал, расширены пространства Детской библиотеки. Центральная библиотека превращается в информационный центр», - делится впечатлениями о ходе выполнения работ главный библиотекарь Центра развития культуры Рябышева Татьяна Александровна.

Заместитель главы по социальным вопросам Прокудина Ольга Николаевна прокомментировала ход работ: «Долгожданный капитальный ремонт здания в рамках национального проекта «Семья» стал возможен после долгой подготовительной работы Министерства культуры Самарской области, Администрации муниципального района Пестравский, работников Отдела капитального строительства и Центра развития культуры. Отрадно, что работы продвигаются с опережением графика, и по их завершению в Пестравском районе появится новый, современный очаг культуры и досуга».

