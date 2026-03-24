Обновление автопарка Самарской больницы №8 повысило доступность медицинской помощи

Самарская городская больница №8 в 2025 году получила два новых автомобиля Lada Granta благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". Поступление транспорта стало частью планомерного обновления автопарка.



Сегодня больница может оперативно реагировать на потребности пациентов, обеспечивая своевременные визиты врачей и транспортировку маломобильных граждан. Водительский состав укомплектован, что позволяет использовать автомобили в полном объёме.



«Обновленный автопарк позволил нам решить давнюю проблему – врачи больше не ждут машину в очереди, – рассказал главный врач Сергей Дергаль, - К поликлинике прикреплено четыре автомобиля, этого вполне достаточно, чтобы обеспечить все выезды. Такая техника делает медпомощь более доступной и оперативной, особенно для тех, кто нуждается в помощи на дому».



Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»,который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения в 2025 году переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе«ГАЗ Соболь», оснащенных приемным устройством и носилками.

