Проект «Моторика ОРТО» и СамГМУ выиграл грант в конкурсе РНФ и Газпромбанка

Проект компании «Моторика ОРТО» и Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России по развитию остеоинтегративного протезирования получил грантовую поддержку на конкурсе Российского научного фонда (РНФ) и Газпромбанка в области нейротехнологий и микроэлектроники. Конкурс проводился впервые и был направлен на поддержку научных коллективов, работающих над созданием инновационных систем для восстановления функций пациентов с ампутацией конечностей и лечения заболеваний нервной системы.

Благодаря этой победе появится возможность быстрее масштабировать технологию, при которой протез крепится напрямую к кости через имплантат без традиционной гильзы, без давления на мягкие ткани и связанных с ним ограничений.

«Поддержка проекта остеоинтеграции в рамках конкурса РНФ и Газпромбанка подтверждает его научную и практическую значимость и открывает возможности для более быстрого внедрения технологии в медицинскую практику. Уверены, что сотрудничество с Самарским государственным медицинским университетом, обладающим сильной экспертизой и компетенциями, позволит ускорить доступ пациентов к такой высокотехнологичной помощи», - подчеркнул председатель совета директоров МК АО «Группа Моторика» Андрей Давидюк.

«Наша цель - сделать технологию не только доступной в России, но и максимально безопасной и эффективной для пациентов, – отметил ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. - СамГМУ обладает мощной научной базой и клиническим опытом, поэтому мы планируем внести весомый вклад в реализацию проекта. Объединение наших компетенций позволит ускорить переход технологии в практическую медицину».

Университет выступит соисполнителем по гранту, пояснил директор Центра НТИ «Бионическая инженерия в медициние» СамГМУ Алексей Комягин.

«Проект станет важным этапом в развитии наших совместных разработок в области протезирования, – говорит Алексей Комягин. - В рамках гранта будут выполнены научно-исследовательские работы, направленные на совершенствование остеоинтегративного экзопротезирования».

На данный момент уже проведены первые в России операции по остеоинтеграции в Центре Вредена и НИИ Склифосовского.