В России может появиться новая бесплатная стоматологическая услуга для детей

Министерство здравоохранения России приступило к рассмотрению инициативы о расширении перечня бесплатных медицинских услуг для несовершеннолетних. Как стало известно ТАСС из документа, подготовленного заместителем министра Евгенией Котовой, ведомство изучает возможность включения профессиональной гигиены полости рта в программу обязательного медицинского страхования для детей.

Инициатива исходила от депутатов Государственной думы, которые ранее направили в Минздрав соответствующее обращение. Парламентарии предложили сделать бесплатную чистку зубов доступной для всех детей не реже одного раза в год.

В официальном ответе замминистра говорится, что данный вопрос сейчас прорабатывается совместно с Федеральным фондом ОМС и ведущими профильными специалистами. Окончательное решение и подробности будут сообщены дополнительно после завершения всех процедур.

Авторы инициативы в своем письме обратили внимание на существующий пробел в системе здравоохранения. Несмотря на то, что базовая стоматологическая помощь детям оказывается бесплатно, профессиональная гигиена, как правило, не входит в гарантированный перечень для пациентов старше трех-четырех лет.

Депутаты убеждены, что включение в ОМС таких процедур, как снятие зубных отложений и обработка фторсодержащими препаратами, принесет значительную пользу. Это позволит на ранних этапах выявлять предрасположенность к кариесу, предотвратит необходимость сложного и дорогостоящего лечения в будущем, а также будет стимулировать семьи регулярно посещать стоматолога для профилактических осмотров.