Поезд «Жигули» Самара – Москва получит 20 новых вагонов с душевыми
В Самаре в ДТП с КАМАЗом пострадал водитель
В Сызрани транспортные полицейские пресекли факт перевозки наркотиков в пассажирском поезде
Самарская область стала абсолютным лидером в России по вредным выбросам
Международный фестиваль оперного искусства в Самаре откроет «Аида»
АвтоВАЗ начал выпуск машин нового бренда SKM
Ученые СамГМУ предложили методику диагностики хронических заболеваний на основе анализа речи
В Самаре 6 граждан получили сроки за избиение подростков на улице
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре больше зарабатывают те, кто работает по специальности, полученной в вузе

В Самаре больше зарабатывают те, кто работает по специальности, полученной в вузе

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения с высшим образованием и опытом работы.
41% самарцев заняты в сфере, полностью соответствующей их вузовскому диплому. Еще 24% респондентов трудится в смежных областях. Доля тех, чья работа никак не связана с полученной специальностью, составила 35%.

Чем выше доход, тем чаще респонденты работают по профилю. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, таких 32%. Среди тех, кто получает от 200 тысяч, — уже 55%.

Традиционно наиболее высокая приверженность полученному образованию фиксируется у представителей социально значимых и узкопрофильных профессий. Абсолютными лидерами стали врачи: 91% из них подтвердили, что работают строго по специальности. За ними следуют юристы (87%) и главные бухгалтеры (83%). А вот среди менеджеров по работе с клиентами лишь 16% работают по профилю (они закончили вуз по специальностям, связанным с торговлей или менеджментом), а среди менеджеров по закупкам и продажам — 22 и 23% соответственно.

Время проведения: 2—17 марта 2026 года

