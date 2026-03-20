В Самаре больше зарабатывают те, кто работает по специальности, полученной в вузе

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения с высшим образованием и опытом работы.

41% самарцев заняты в сфере, полностью соответствующей их вузовскому диплому. Еще 24% респондентов трудится в смежных областях. Доля тех, чья работа никак не связана с полученной специальностью, составила 35%.



Чем выше доход, тем чаще респонденты работают по профилю. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, таких 32%. Среди тех, кто получает от 200 тысяч, — уже 55%.



Традиционно наиболее высокая приверженность полученному образованию фиксируется у представителей социально значимых и узкопрофильных профессий. Абсолютными лидерами стали врачи: 91% из них подтвердили, что работают строго по специальности. За ними следуют юристы (87%) и главные бухгалтеры (83%). А вот среди менеджеров по работе с клиентами лишь 16% работают по профилю (они закончили вуз по специальностям, связанным с торговлей или менеджментом), а среди менеджеров по закупкам и продажам — 22 и 23% соответственно.

Время проведения: 2—17 марта 2026 года