Поезд «Жигули» Самара – Москва получит 20 новых вагонов с душевыми
В Самаре в ДТП с КАМАЗом пострадал водитель
В Сызрани транспортные полицейские пресекли факт перевозки наркотиков в пассажирском поезде
Самарская область стала абсолютным лидером в России по вредным выбросам
Международный фестиваль оперного искусства в Самаре откроет «Аида»
АвтоВАЗ начал выпуск машин нового бренда SKM
Ученые СамГМУ предложили методику диагностики хронических заболеваний на основе анализа речи
В Самаре 6 граждан получили сроки за избиение подростков на улице
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Весь список
Законопроект, упрощающий оформление прав на общее имущество в СНТ

Законопроект, упрощающий оформление прав на общее имущество в СНТ

Садоводы часто задают вопрос: «Кому принадлежит земля в СНТ, которая не относится к садовым участкам? И как ее можно оформить?»

Начальник отдела регистрации земельных участков самарского Росреестра Павел Найдовский отвечает: «Земля, находящаяся на территории СНТ и не относящаяся к садовым участкам, является общим имуществом. На ней могут располагаться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и другое имущество для общих нужд.

Росреестр внес в Правительство РФ законопроект, который упрощает механизм оформления прав на общее имущество СНТ. Это позволит наладить механизмы передачи общего имущества СНТ в пользование ресурсоснабжающим организациям: электросетевым или газовым организациям, в том числе, при проведении социальной газификации СНТ.

        Согласно Закону 217-ФЗ, общее имущество СНТ должно находиться в общей долевой собственности членов СНТ. Однако, чтобы оформить общее имущество потребуется:

- провести общее собрание членов СНТ;

- рассчитать доли в праве общей собственности;

- оформить в Росреестре;

- уплатить госпошлину за регистрацию.

Законопроект же предусматривает, что право собственности членов СНТ на общее имущество возникает в силу закона с момента его постановки на кадастровый учет в Росреестре (аналогично с общим имуществом собственников помещений в МКД). Это намного упростит оформление прав на общее имущество СНТ и значительно сократит затраты садоводов».

В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
20 марта 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
20 марта 2026  11:10
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
19 марта 2026  19:26
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
В четверг, 19 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Спитакской общины Республики Армения Каджайром Никогосяном.
19 марта 2026  16:07
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководителем города Спитак Республики Армения
