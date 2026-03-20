Владимир Якушев: «Единая Россия» готова к достижению целей избирательной кампании 2026 года

На выборах в Госдуму партия должна получить 55% по спискам, проголосовать за неё должны 50% избирателей, подчеркнул секретарь Генсовета.

«Единая Россия» вступила в активную фазу проведения предварительного голосования, вся её инфраструктура готова к избирательной кампании, отметил Владимир Якушев на заседании Генсовета партии.

На предварительное голосование «Единой России» на всех уровнях выборов на сегодняшний день уже зарегистрировались 1709 кандидатов, в том числе 506 — на выборы в Государственную Думу. Среди всех подавших заявки 81 — участники специальной военной операции.

«Мы можем сказать, что конкуренция будет достаточно серьёзная», — сказал он.

Для ветеранов СВО в избирательной кампании-2026 предусмотрены особые меры поддержки, которые будут действовать на выборах всех уровней.

Например, они позволяют учитывать особенности службы кандидатов — прежде всего невозможность лично присутствовать при подаче документов. Каждый участник специальной военной операции обязательно должен иметь наставника. При этом сопровождение кандидатов продолжится и после получения мандата. На предварительном голосовании сохраняется норма о дополнительных 25% к числу полученных голосов.

Обеспечить поддержку партии на выборах-2026 поможет усиление первичных и местных отделений «Единой России», считает Владимир Якушев. Помимо этого, за последние пять лет количество членов «Единой России» выросло на 300 тысяч человек — сейчас их 2,653 миллиона, сторонников — ещё более чем на 300 тысяч (938 тысяч). 200 тысяч человек — активисты МГЕР. Более 250 тысяч — активистки «Женского движения Единой России».

«Для достижения результата, который мы хотим получить, за «Единую Россию» должны проголосовать 30 миллионов человек. Если наш актив, который мы усиленно «прокачиваем», сработает как монолит, то мы получаем уже примерно 12 миллионов человек, кто безоговорочно должен прийти на избирательные участки и отдать свои голоса (за партию — прим. ред.)», — пояснил он.

Владимир Якушев рассказал также, что в новую Народную программу «Единой России» поступило более 16 тысяч предложений. Их сбор проходит на сайте естьрезультат.рф. Партия также организует офлайн-площадки в 16 городах, в каждом из которых проживают более 600 тысяч избирателей.

«Это возможность для граждан обсудить свои инициативы и сделать процесс сбора живым. Программа имеет статус народной, поэтому сбор предложений должен идти во всех возможных форматах», — подчеркнул он.

Руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев заявил, что фракция «Единой России» – законодательная опора Президента в парламенте. Её ключевой задачей является реализация поручений Главы государства по итогам Съездов партии, Посланий Федеральному Собранию, заседаний Госсоветов и прямых линий.

Он остановился на конкретных результатах работы партии в этом направлении. В том числе, а законодательном обеспечении социальной поддержки граждан, развития регионов и инфраструктуры, образования и других сфер.

Участники отчётно-программных форумов «Единой России» «Есть результат!» представили на Генсовете разработанные на них предложения в новую Народную программу партии.

Так, председатель правления Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников Антон Ковалёв заявил, что предложения от участников форумов оказались максимально системны.

Инженер-изобретатель Алексей Кучмин добавил: инициативы жителей должны стать конкретными измеримыми целями и выглядеть, как реальный план действий.

В свою очередь заместитель гендиректора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный заявил, что в вопросах поддержки участников СВО нужно реализовать всё, что будет заявлено в Народной программе «Единой России».

Он обобщил инициативы двух окружных отчётно-программных форумов «Есть результат!» в этой сфере, отметив вопросы приоритетного трудоустройства для бойцов, адаптации и создания рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, курсы переобучения с гарантированным трудоустройством. Особое внимание — доступности и комфортности жилья.

«То, как мы встречаем участников СВО, во многом определяет, кто мы. Поэтому давайте встречать их с достоинством, с уважением, как настоящих Героев», — заключил военкор.

На форуме «Есть результат» в Самарской области секретарь реготделения партии «Единая Россия», губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что Самарская область — в лидерах по комплексной поддержке защитников. В регионе действует 47 мер поддержки участников СВО и их семей. Разработана и внедрена первая в России цифровая платформа «Социальный паспорт семьи», создан филиал фонда «Защитники Отечества», открыт Центр комплексной поддержки «Сердце воина» с сетью из 54 территориальных отделений. Особое внимание уделено трудоустройству ветеранов. Самарская область вошла в ТОП-5 регионов по уровню занятости вернувшихся участников СВО (80%). Кроме того, реализуется кадровая региональная программа «Школа героев», в рамках которой уже прошли обучение два потока.

«Это очень важно для того, чтобы ребята, вернувшись, могли получить новые для себя профессии и реализоваться в новых направлениях», – заключил глава региона.

Секретарь Генсовета подчеркнул, что задача «Единой России» — организованно пройти избирательную кампанию.

«Нам есть, о чём сказать — о том, что мы делали в течение этих пяти лет. Самое главное — провести как можно больше встреч с избирателями, поговорить о проблемах и достижениях, выслушать критику», — заключил он.

Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.

В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

В ходе предварительного голосования «Единая Россия» уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.

В этом году выдвижение кандидатов стартовало 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнётся 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.

В 2026 году жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы, а также провести довыборы в представительные органы власти в 13 муниципальных районах, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"..

