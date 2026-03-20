Поезд «Жигули» Самара – Москва получит 20 новых вагонов с душевыми

В 2026 году состав фирменного поезда № 9/10 «Жигули» пополнят 20 одноэтажных вагонов новой модели габарита Т. Об этом сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Новые вагоны будут просторнее стандартных: ширина увеличится на 28 сантиметров, длина — на 73 сантиметра. Они рассчитаны на скорость до 160 км/ч и прослужат до 40 лет. Вместимость купейных вагонов вырастет до 40 мест. Пассажиров ждут увеличенные спальные места, широкие купе и проходы, а также современное оснащение: розетки, USB-разъёмы, беспроводные зарядки и информационные табло. В вагонах появятся детское купе, душевая, пеленальные столики, системы обеззараживания воздуха и воды.

Помимо обновления «Жигулей», в 2026 году на линии выйдут четыре современных электропоезда серии ЭП2ДМ. Они будут курсировать на популярных пригородных маршрутах «Самара – Сызрань» и «Самара – Похвистнево», пишет Самара-АиФ.