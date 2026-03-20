Голикова выразила беспокойство из-за показателей по сахарному диабету
Каждый второй россиянин имеет опыт работы в ритейле или готов попробовать
Магомед Адиев: "После пропущенного гола появилась определенная злость"
Победителей и призеров Спартакиады среди лиц с ОВЗ определили Самаре
За уклонение от уплаты алиментов тольяттинца отправили в колонию
как изменилось финансовое поведение самарцев за последние два года
В Самаре ищут охрану для крытого футбольного манежа за 14,2 млн рублей
Поезд «Жигули» Самара – Москва получит 20 новых вагонов с душевыми
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Поезд «Жигули» Самара – Москва получит 20 новых вагонов с душевыми

В 2026 году состав фирменного поезда № 9/10 «Жигули» пополнят 20 одноэтажных вагонов новой модели габарита Т. Об этом сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Новые вагоны будут просторнее стандартных: ширина увеличится на 28 сантиметров, длина — на 73 сантиметра. Они рассчитаны на скорость до 160 км/ч и прослужат до 40 лет. Вместимость купейных вагонов вырастет до 40 мест. Пассажиров ждут увеличенные спальные места, широкие купе и проходы, а также современное оснащение: розетки, USB-разъёмы, беспроводные зарядки и информационные табло. В вагонах появятся детское купе, душевая, пеленальные столики, системы обеззараживания воздуха и воды. 

Помимо обновления «Жигулей», в 2026 году на линии выйдут четыре современных электропоезда серии ЭП2ДМ. Они будут курсировать на популярных пригородных маршрутах «Самара – Сызрань» и «Самара – Похвистнево», пишет Самара-АиФ.

В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
19 марта 2026  19:26
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
В четверг, 19 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Спитакской общины Республики Армения Каджайром Никогосяном.
19 марта 2026  16:07
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководителем города Спитак Республики Армения
