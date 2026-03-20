Международный фестиваль оперного искусства в Самаре откроет «Аида»

С 27 марта по 19 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера», в программу которого вошли премьеры, репертуарные спектакли с участием звезд оперной сцены, круглые столы с ведущими музыкальными критиками страны, концерты камерной вокальной лирики, вокальные мастер-классы.

Идеолог и художественный руководитель фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов отметил, что в фестивале будут сочетаться лучшие традиции театра, обретённые за последние годы творчества, а особенность фестиваля заключается в участии уроженцев Самарской области, ныне представляющих оперное искусство на лучших сценах мира.

В Фестивале «Наследие. Опера» примут участие солисты, чьи творческие пути связаны с Самарой, друзья нашего театра - постоянные приглашенные солисты, всемирно известные исполнители, ведущие дирижёры музыкальных театров России и ближнего зарубежья.

27 марта в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится открытие Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» оперой Дж. Верди «Аида» (12+). Это историческая драма, в музыке которой таится лирическая повесть о любви и неминуемой жертве, пишет Самара-АиФ.