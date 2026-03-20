Я нашел ошибку
Главные новости:
Голикова выразила беспокойство из-за показателей по сахарному диабету
Каждый второй россиянин имеет опыт работы в ритейле или готов попробовать
Магомед Адиев: "После пропущенного гола появилась определенная злость"
Победителей и призеров Спартакиады среди лиц с ОВЗ определили Самаре
За уклонение от уплаты алиментов тольяттинца отправили в колонию
В Самаре ищут охрану для крытого футбольного манежа за 14,2 млн рублей
Поезд «Жигули» Самара – Москва получит 20 новых вагонов с душевыми
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.84
1.71
EUR 96.92
2.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Как изменилось финансовое поведение самарцев за последние два года

101
Финансовый маркетплейс Сравни проанализировал финансовое поведение жителей Самары и выявил ключевые изменения за последние два года. Результаты исследования показали, что самарцы демонстрируют  осторожный, но осознанный подход к управлению финансами. Заметен тренд на диверсификацию хранения средств: почти половина респондентов комбинирует разные способы.

 

Динамика доходов и расходов

Четверть (28%) опрошенных самарцев отметили, что за 2025 год их доходы остались неизменными, у 34% они выросли, а у 38% — сократились. При этом 43% опрошенных заметили, что их доходы растут соразмерно тратам, а 29% теперь вынуждены экономить, по сравнению с началом 2024 года. Ещё 28% признаются, что денег им всегда не хватало — и ситуация не изменилась.

Главная причина экономии — подорожание товаров (51%), на втором месте — снижение доходов (23%). Четверть (26%) отметили, что им не пришлось сокращать расходы. Наибольшие траты самарцы несут на питание и повседневные нужды (42%), медицину (12%), оплату коммунальных услуг и/или аренду жилья (17%), транспорт и связь (12%), образование (8%), развлечения и путешествия (5%) и шопинг (4%). Сильнее всего сокращены расходы на путешествия и развлечения (44%), покупку одежды и обуви (40%), медицинские услуги и лекарства (16%).

Учёт финансов и «подушка безопасности»

Только 21% жителей города постоянно планируют бюджет и ведут детальный учёт расходов. Половина респондентов иногда смотрят на траты, но не учитывают их подробно. При этом 29% предпочитают жить спонтанно, без учёта финансов.

Исследование выявило неоднозначное отношение самарцев к формированию резервного фонда. Хотя большинство осознаёт важность накоплений, систематический подход к их созданию практикует далеко не каждый. Больше трети (45%) опрошенных убеждены, что «подушка безопасности» обязательна на случай непредвиденных обстоятельств. Еще 43% самарцев придерживаются позиции «если получится накопить — хорошо, но специально откладывать не буду». Лишь 12% предпочитают тратить свободные деньги сразу, не создавая резервов.

Финансовую уверенностью в завтрашнем дне чувствуют 24%, треть опрошенных (39%) признались, что чувствуют себя стабильно комфортно. При этом 29% опрошенных отметили, что чувствуют некоторую неуверенность из‑за возможных колебаний, а 8% постоянно испытывают тревогу из‑за денежных вопросов.

Как самарцы хранят и приумножают деньги


В 2024–2025 годах жители Самары демонстрировали осторожный подход к инвестициям. Часто респонденты используют сразу несколько инструментов. В тройку самых популярных вошли вклады (37%), покупка валюты (26%), недвижимость (20%). Низкий интерес самарцы проявили к драгоценным металлам (10%) и лишь 7% инвестировали в акции и ценные бумаги. При этом 32% опрошенных не использовали никаких инструментов для увеличения дохода или сохранения средств.

Почти половина горожан (45%) совмещают хранение средств в банке и дома, четверть (25%) доверяют только банковским счетам, а 30% предпочитают наличные. В 2026 году 34% планируют увеличить долю банковских сбережений, а 25% — наоборот, хранить больше наличных дома. Остальные хотят оставить диверсифицированный подход (41%).

“Результаты исследования показывают, что россияне демонстрируют крайне осторожный подход к управлению финансами. Даже несмотря на рост финансовой культуры, все равно сохраняется интерес к традиционным инструментам. Это сигнал рынку, который говорит о том, что клиентам нужны понятные цифровые решения, которые закрывают основные потребности, отражают запрос на скорость, прозрачность и персонализацию финансовых услуг, но не добавляют дополнительную тревожность.  


При этом сохраняется значительный потенциал для развития финансовой грамотности — многие по-прежнему не используют цифровые инструменты для планирования бюджета и управления сбережениями. Наша задача — развивать сервисы таким образом, чтобы они были понятными, безопасными и удобными для всех категорий пользователей, повышать доверие к цифровым решениям и помогать россиянам формировать полезные финансовые привычки в условиях меняющейся экономики”, – отметил Александр Крайник, генеральный директор финансового маркетплейса Сравни.

Кредиты и долги: кто и зачем берёт займы


За последние два года 70% жителей Самары прибегали к займам. Наиболее распространённые виды: займы у друзей/родственников — 27%, потребительские кредиты — 18%, микрозаймы — 16%.

Основные причины обращения за займами — необходимость крупной покупки (29%),   отсутствие свободных средств на повседневные нужды (30%), желание приобрести товар сразу, несмотря на отсутствие собственных средств (29%)

При этом треть (35%) респондентов испытывают небольшие трудности с погашением долгов, еще 38% вносят платежи легко и вовремя, а 27% сталкиваются с серьезными проблемами. 

Страховка как защита от неопределенности


Страхование остается важным инструментом финансовой безопасности, часто самарцы оформляют сразу несколько страховок, но все равно восприятие к этому продукту неоднозначно. Больше трети (36%) самарцев оформляли страховку на путешествия, еще 36% выбирали медицинскую страховку, 28% страховали имущество (жилье, автомобиль), а 18% — пенсию.

Лишь 19% чувствуют себя спокойнее, имея страховку, 45% признались, что наличие страховки никак не влияет на их ощущения, а 36% вообще не задумывались об этом.

Больше половины опрошенных проявили интерес к новым продуктам. 24% хотели бы расширить медицинскую страховку, 21% — оформить страхование от финансовых рисков и мошенников, 17% интересует комплексная защита семьи и близких. Но 38% ответили, что не планируют покупать дополнительные полисы.

Финансовые маркетплейсы и ИИ: доверие растёт, но осторожно


Новые технологии постепенно входят в жизнь самарцев. Согласно исследованию, 22% опрошенных регулярно пользуются услугами финансовых маркетплейсов, 38% слышали о них, но пока не пробовали. Чаще всего через платформы оформляют страховые полисы (47%) и акции/облигации (40%), 13% оформляли банковские кредиты.

Лишь 9% опрошенных отметили, что часто используют искусственный интеллект для анализа инвестиций и рекомендаций. 17% пользовались пару раз, но не увидели пользы. Большинство (74%) по‑прежнему предпочитают традиционные способы консультирования. Среди главных причин недоверия к ИИ респонденты выделяют отсутствие ценности в рекомендациях робота (30%), сложность интерфейса и функционала сервисов (29%), каждый пятый (22%) предпочитает живое общение и 12% выражают сомнение в точности этих советов.
Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
51
203
200
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
137
194
523
512
538
Весь список