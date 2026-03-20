Голикова выразила беспокойство из-за показателей по сахарному диабету
Голикова выразила беспокойство из-за показателей по сахарному диабету
Каждый второй россиянин имеет опыт работы в ритейле или готов попробовать
Каждый второй россиянин имеет опыт работы в ритейле или готов попробовать
Магомед Адиев: "После пропущенного гола появилась определенная злость"
Магомед Адиев: "После пропущенного гола появилась определенная злость"
Победителей и призеров Спартакиады среди лиц с ОВЗ определили Самаре
Победителей и призеров Спартакиады среди лиц с ОВЗ определили Самаре
За уклонение от уплаты алиментов тольяттинца отправили в колонию
За уклонение от уплаты алиментов тольяттинца отправили в колонию
как изменилось финансовое поведение самарцев за последние два года
Как изменилось финансовое поведение самарцев за последние два года
В Самаре ищут охрану для крытого футбольного манежа за 14,2 млн рублей
В Самаре ищут охрану для крытого футбольного манежа за 14,2 млн рублей
Поезд «Жигули» Самара – Москва получит 20 новых вагонов с душевыми
Поезд «Жигули» Самара – Москва получит 20 новых вагонов с душевыми
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.84
1.71
EUR 96.92
2.25
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Каждый второй россиянин имеет опыт работы в ритейле или готов попробовать

52
Каждый второй россиянин имеет опыт работы в ритейле или готов попробовать

 

Авито Работа провела опрос среди 10 000 жителей России, чтобы выяснить, как россияне относятся к работе в розничной торговле и какие преимущества в ней видят. Исследование проведено при поддержке Академии ритейла в рамках подготовки к II Национальному Чемпионату розничных профессий. Результаты показали: 50% россиян либо уже имеют опыт работы в ритейле, либо рассматривают ее как возможный вариант, причем 9% россиян работают в розничной торговле прямо сейчас.

При этом женщины заметно чаще мужчин представлены в отрасли: 11% женщин работают в ритейле сейчас (против 8% мужчин), а доля тех, кто работал в прошлом, составляет 25% среди женщин и 18% среди мужчин. Молодежь 18–24 лет при этом наиболее заинтересована попробовать работу в ритейле — об этом заявили 18% респондентов этого возраста (против 12% в среднем).

Среди наиболее важных преимуществ работы в розничной торговле россияне чаще всего называют близость к дому (28%), гибкий график (27%) и своевременную и гарантированную оплату труда (22%). Несколько реже упоминаются быстрый вход в профессию без опыта (20%) и общение с людьми в динамичной среде (18%).

Женщины значимо чаще мужчин ценят близость к дому (31% против 25%) и гибкий график (30% против 23%) — факторы, которые позволяют совмещать работу с семейными обязанностями. 

II Национальный Чемпионат розничных профессий объединяет ведущих игроков рынка для развития кадрового потенциала и повышения престижа профессий в розничной торговле. Соорганизаторами мероприятия выступают Авито Работа, Роскачество, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Академия ритейла.

как изменилось финансовое поведение самарцев за последние два года
Как изменилось финансовое поведение самарцев за последние два года
Четверть (28%) опрошенных самарцев отметили, что за 2025 год их доходы остались неизменными, у 34% они выросли, а у 38% — сократились.
В Самаре больше зарабатывают те, кто работает по специальности, полученной в вузе
Среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, таких 32%. Среди тех, кто получает от 200 тысяч, — уже 55%.
Более половины жителей ПФО тратят на услуги красоты до 5 000 рублей в месяц
Салоны красоты остаются привычной частью регулярного ухода для многих. 18% респондентов посещают их раз в месяц.
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
