Каждый второй россиянин имеет опыт работы в ритейле или готов попробовать

Авито Работа провела опрос среди 10 000 жителей России, чтобы выяснить, как россияне относятся к работе в розничной торговле и какие преимущества в ней видят. Исследование проведено при поддержке Академии ритейла в рамках подготовки к II Национальному Чемпионату розничных профессий. Результаты показали: 50% россиян либо уже имеют опыт работы в ритейле, либо рассматривают ее как возможный вариант, причем 9% россиян работают в розничной торговле прямо сейчас.

При этом женщины заметно чаще мужчин представлены в отрасли: 11% женщин работают в ритейле сейчас (против 8% мужчин), а доля тех, кто работал в прошлом, составляет 25% среди женщин и 18% среди мужчин. Молодежь 18–24 лет при этом наиболее заинтересована попробовать работу в ритейле — об этом заявили 18% респондентов этого возраста (против 12% в среднем).

Среди наиболее важных преимуществ работы в розничной торговле россияне чаще всего называют близость к дому (28%), гибкий график (27%) и своевременную и гарантированную оплату труда (22%). Несколько реже упоминаются быстрый вход в профессию без опыта (20%) и общение с людьми в динамичной среде (18%).

Женщины значимо чаще мужчин ценят близость к дому (31% против 25%) и гибкий график (30% против 23%) — факторы, которые позволяют совмещать работу с семейными обязанностями.

II Национальный Чемпионат розничных профессий объединяет ведущих игроков рынка для развития кадрового потенциала и повышения престижа профессий в розничной торговле. Соорганизаторами мероприятия выступают Авито Работа, Роскачество, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Академия ритейла.