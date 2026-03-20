Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с праздником Ураза-байрам!

Этот праздник, олицетворяющий вечные ценности добра, гуманизма и миролюбия, знаменует окончание священного месяца Рамадан, времени духовного очищения, милосердия и заботы о ближних.

Ураза-байрам принято встречать в кругу семьи, разделяя радость с родственниками, друзьями и соседями. Традиции гостеприимства и щедрости, которые особенно ярко проявляются в эти дни, служат важным напоминанием о необходимости взаимопонимания и взаимопомощи между людьми, о значимости сострадания и поддержки нуждающихся.

Пусть в год, объявленный Президентом страны В.В. Путиным Годом единства народов России, этот светлый праздник принесет в каждый дом тепло, гармонию и процветание! Пусть вера, любовь к Родине и добрые дела станут вашей надежной опорой в жизни, будут способствовать укреплению дружбы и межнационального согласия, достижению прочного мира на родной земле.

От всего сердца желаю мусульманам Самарской области, всем жителям региона крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия и успехов во всех благих начинаниях!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев