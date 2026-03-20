В Самаре 6 граждан получили сроки за избиение подростков на улице

Суд в Самаре признал сразу 6 граждан виновными в хулиганстве с применением насилия. При этом 4 из них — несовершеннолетние.

По данным следствия, в сентябре 2024 года в Советском районе Самары обвиняемые напали на троих незнакомых 15-летних подростков.

Они удерживали их за руки и били руками и ногами по лицу и телу. Чтобы запугать пострадавших, нападавшие также сделали несколько выстрелов в воздух из аэрозольного устройства.

Пятерым осужденным назначили условные сроки от одного года до двух лет и шести месяцев. Еще один получил один год лишения свободы в колонии общего режима, пишет Самара-МК.