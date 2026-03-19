В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»

В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев». Она была запущена по инициативе главы региона в 2024 году как продолжение федеральной программы «Время героев» в целях подготовки участников СВО для работы в органах власти и госкомпаниях, формирования резерва кадров для органов публичной власти и предприятий Самарской области.

В ходе встречи были приняты решения о дополнении образовательной программы, поддержке ряда инициатив, которые главе региона представили ветераны СВО.

Обучение организовано на базе образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Таволга», подведомственного министерству труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Партнеры программы – ведущие университеты Самары и Тольятти, РАНХиГС.

Во втором потоке сейчас учатся 40 человек.

«Сегодня хотел бы с вами обсудить, как продвигается учеба, какие у вас есть предложения по ее корректировке — к тому, чтобы формировать уже третий поток программы «Школа героев». Мы знаем, что некоторые проекты, которые вы подготовили, уже сейчас можно внедрять в гражданскую жизнь Самарской области, проекты значимые, которые действительно повлияют как на системную работу по интеграции наших героев-участников СВО в мирную жизнь, так и в целом на развитие других отраслей Самарской области, — отметил Вячеслав Федорищев, открывая встречу. — Мы хотели бы, чтобы здесь, в Самарской области, по-настоящему появился центр компетенций, дающий не только образование, но и практические навыки для того, чтобы у вас были все возможности свои проекты реализовывать».

Сейчас участники второго потока – на завершающем этапе программы, разрабатывают и готовят к защите свои выпускные проекты. В ходе встречи с главой региона они рассказали о них, получили отклик как в плане актуальности идей, так и в плане путей их реализации.

Что касается актуализации образовательной программы, то она будет дополнена тематическим блоком по совершенствованию коммуникативных навыков. На необходимость этого блока обратил внимание ветеран СВО, награжденный в 2022 году Орденом Мужества, Максим Баранович. Губернатор поддержал его инициативу: «В любой работе: и на государственной гражданской службе, и в бизнесе — необходимо коммуникативные навыки повышать, поэтому здесь, я уверен, «Таволга» быстро отреагирует и соответствующие программы подберет».

Максим Баранович также представил свой проект по созданию детских и подростковых клубов по обучению пилотированию дронов и оказанию доврачебной помощи, к занятиям планируется привлекать участников СВО, имеющих соответствующий опыт.

Глава региона предложил изучить уже созданную структуру в этой области – обучающие программы есть на базе научно-производственного центра беспилотных авиационных систем в Тольятти, в школах региона внедряется проект «Российские технологии». «Нужно понять ту нишу, в которой проект, который вы предлагаете, будет работать. Беспилотники — технология будущего и в гражданском, и в военном секторе. Любая помощь, чтобы ребята изучали этот предмет, важна. С вашим наставником подумайте, прошу кураторов «Таволги», чтобы абсолютно правильную идею «приземлить» и встроить в уже созданные механизмы так, чтобы она была по-настоящему в пользу. Не подменяла и не дублировала, а была направлена именно на развитие», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Ветеран СВО Иван Сагин из Ставропольского района, награжденный в 2024 году медалью «За храбрость»,обозначил вопрос реабилитации вернувшихся с ранениями и травмами бойцов через адаптивный спорт. В Самарской области развиваются различные виды этого спорта – метание ножей, следж-хоккей, плавание, баскетбол на колясках и другие. В частности, в Тольятти, по его словам, очень актуален вопрос открытия группы по адаптивному фехтованию. Однако нет возможности заниматься всем заинтересованным – нет достаточного количества специализированных колясок. Глава региона дал поручение профильным министерствам рассмотреть вопрос о закупке нужного оборудования.

Также ветеран анонсировал свой проект — в апреле в Тольятти организуют большой региональный спортивный фестиваль. По словам Ивана Сагина, на участие в нем уже поступает много заявок как от индивидуальных участников, так и от команд. В планах – развитие и выход на межрегиональный уровень. Губернатор обратил внимание, что нужно хорошо продумать специализацию соревнований, учитывая виды спорта, в которых регион показывает хорошие достижения.

В числе наставников второго потока «Школы героев» — выпускник первого потока программы, глава муниципального района Волжский Александр Шарков. В ходе встречи он поделился опытом, полученным в ходе обучения, который помогает ему в текущей работе. Александр Шарков — наставник участника второго потока Евгения Озерова, и совместно они ведут проект по развитию пгт Рощинский. Глава Волжского района пригласил и других слушателей второго потока на стажировку в Рощинский: «Это будет практика даже для меня, потому что будет обратная связь от ребят». Кроме того, по словам Александра Шаркова, важно поддерживать связь и с участниками президентской программы «Время героев».

«Уверен, что нужно держаться командой. У вас на потоке очень разные люди, с разными судьбами, разных профессий. Но что важно – это сплочение. Проекты, которые вы будете реализовывать, или же новый трудовой путь, — будут сопровождаться большим количеством трудностей, и только вместе их можно преодолевать. И те знания, навыки, компетенции, деловые и товарищеские связи необходимо сохранять, они позволят вам приумножать тот результат, которого вы хотите добиться», — отметил губернатор и пожелал всем участникам успехов в учебе.

