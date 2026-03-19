Премьера спектакля «Васса Железнова. Мать» состоится в Самаре

22 и 25 марта в Самаре, в театре для детей и молодежи «Мастерская», состоится премьера спектакля «Васса Железнова. Мать» по первой редакции одноимённой пьесы Максима Горького. Премьера приурочена к бенефису художественного руководителя театра, члена Союза театральных деятелей РФ Ирины Сидоренко. (16+)



Спектакль «Васса Железнова. Мать» — драма о цене семейного благополучия и границах материнской любви. В центре сюжета — Васса Петровна Железнова, владелица пароходной компании. Она держит под контролем бизнес и семью, но сталкивается с распадом и предательством близких.



Билеты доступны на сайте театра для детей и молодежи «Мастерская» https://smdtm.ru/. 22 марта (воскресенье) начало в 17:00, 25 марта (среда) — в 18:30. Адрес театра: ул. Чернореченская, 15.

Фото: пресс-служба администрации Самары