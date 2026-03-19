Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»

21 марта в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет мастер-класс «Сила цвета» (12+). Участники под руководством художниц тольяттинской арт-группы «Сады» изготовят композиции из цветного скотча и прозрачной пленки. Вход свободный. Запись не требуется.

Накануне весеннего равноденствия художницы помогут гостям «ЗИМ Галереи» окунуться в мир цвета и света. Участники мастер-класса создадут свои композиции, используя не краски и фломастеры, а цветные скотчи и прозрачную пленку. Готовые работы соберут в единый «скотч-витраж». Экспонируемый на окне, этот объект сможет наполнить пространство галереи цветными лучами и превратит ее на время в «Райский сад».

Мастер-класс приурочен к выставке «По ту сторону райского сада» (16+), которая работает в главном зале галереи и состоит из произведений художниц арт-группы «Сады».

21 марта в 16:00

Вход свободный. Запись не требуется

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)