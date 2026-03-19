В Самаре проходит IV Межрегиональная специализированная выставка-форум «Комфортная городская среда».
Новый механизм реставрации ОКН в Самаре представили на IV Межрегиональной выставке-форуме «Комфортная городская среда»
С 18 марта по 5 апреля СМИБС и Централизованная система детских библиотек приглашают юных читателей и их родителей на Дни детской книги.
Самарские библиотеки присоединятся к Всероссийской Неделе детской книги
По информации Приволжского УГМС ночью и в первой половине дня 20 марта местами в регионе ожидается туман при видимости 500 м и менее.
20 марта в Самарской области ожидается туман
Врач-стоматолог Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Эмили Петросян рассказала, что овным инструментом для удаления мягких отложений с поверхности зубов и десен являются зубная щетка и паста.
Самарский врач-стоматолог  рассказала, как правильно выбрать зубную щетку и пасту
В Самаре сформирован перечень аварийно-опасных участков дорог, где предстоит повысить уровень безопасности в течение 2026 года.
На 13 аварийно-опасных участках самарских  дорог повысят безопасность в 2026 году
Андрей Орлов ознакомился с работой кабинета психотерапевтической помощи в рамках рабочего визита в Кинельскую центральную районную больницу.
В Кинеле откроется кабинет психотерапевтической помощи для участников СВО и членов их семей
В среду, 18 марта 2026 года, состоялось заседание Самарской областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Виталий Шабалатов провел заседание Самарской областной трёхсторонней комиссии
25 марта 2026 года в Самаре пройдет обучающий семинар-интенсив для «серебряных» добровольцев - участников Регионального проекта «Театральная студия «Совушки». 
«Серебряные» волонтёры губернии освоят искусство театральных постановок
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
21 марта в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет мастер-класс «Сила цвета» (12+). Участники под руководством художниц тольяттинской арт-группы «Сады» изготовят композиции из цветного скотча и прозрачной пленки. Вход свободный. Запись не требуется.

Накануне весеннего равноденствия художницы помогут гостям «ЗИМ Галереи» окунуться в мир цвета и света. Участники мастер-класса создадут свои композиции, используя не краски и фломастеры, а цветные скотчи и прозрачную пленку. Готовые работы соберут в единый «скотч-витраж». Экспонируемый на окне, этот объект сможет наполнить пространство галереи цветными лучами и превратит ее на время в «Райский сад».

Мастер-класс приурочен к выставке «По ту сторону райского сада» (16+), которая работает в главном зале галереи и состоит из произведений художниц арт-группы «Сады».

21 марта в 16:00

Вход свободный. Запись не требуется

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Новости по теме
В Самарской области дан старт фестивалю творчества «Самарская студенческая весна» для образовательных организаций высшего образования.
17 марта 2026, 17:45
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самарской области дан старт фестивалю творчества «Самарская студенческая весна» для образовательных организаций высшего образования. Общество
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
17 марта 2026, 10:02
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
Фотопрогулка посвящена архитектуре и истории района вокруг «Заварки». Участники пройдутся по улицам Маяковской, Ленинской, Ярмарочной, Садовой и... Общество
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
12 марта 2026, 09:27
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
27 марта, во Всемирный день театра, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных... Культура
В центре внимания
В Самаре усилят работу общественного транспорта в день футбольного матча 19 марта
19 марта 2026  13:07
В Самаре усилят работу общественного транспорта в день футбольного матча 19 марта
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
18 марта 2026  13:03
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
18 марта 2026  12:00
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
18 марта 2026  10:21
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
