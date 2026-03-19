 В Волжском районе водитель без прав врезался в иномарку

18 марта на территории Самарской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

В Волжском районе Самарской области в 08:10 49-летний водитель, лишенный права управления транспортными средствами, управляя автомобилем Lada Largus на 16 км автодороги "Самара - Большая Черниговка» при развороте допустил столкновение с автомобилем Ford Focus под управлением 31-летнего мужчины. С места ДТП в лечебное учреждение доставлены 60-летняя женщина – пассажир иномарки и водитель отечественного автомобиля.