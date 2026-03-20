Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Самарская областная библиотека для молодёжи проведет ежегодную акцию «Неделя молодежной книги»

Знаковым событием станет Областной поэтический марафон «Страницы русской поэзии», открытие которого состоится 25 марта в Самарской библиотеке для молодёжи 

24-26 марта Самарская областная библиотека для молодёжи проведет ежегодную акцию «Неделя молодежной книги».  (12+)

В рамках акции на площадке библиотеки состоится цикл просветительских мероприятий – гостей ожидают лекции о живописи, поэзии и творчестве поэтов.

Знаковым событием станет Областной поэтический марафон «Страницы русской поэзии», открытие которого состоится 25 марта в 14:00. Поэтический марафон объединит чтецов‑декламаторов всего региона.

В этом году особое внимание уделено литературному наследию поэтов‑юбиляров 2026 года: Н. Некрасова, О. Мандельштама, Н. Рубцова. Их произведения прозвучат в исполнении участников марафона.

Торжественным финалом Недели молодежной книги станет встреча с А. В. Громовым, членом правления областной писательской организации. В рамках дискуссии Александр раскроет ключевые аспекты развития современной молодежной литературы, обозначит точки соприкосновения и различия между классическими и современными произведениями для молодого читателя.

За годы проведения акции библиотека зарекомендовала себя как площадка живого диалога о литературе. Каждый год программа уникальна: новые форматы, актуальные темы и неожиданные творческие решения. Так, в прошлые годы гости мероприятия посещали мастер-классы, музыкальные встречи, участвовали в квизах, слушали лекции об отражении литературы в живописи и кино и т.д.

 

Новости по теме
В центре внимания
