Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной стажировки президентской программы

В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей». Самарская область вошла в число шести регионов России, в которых в этом году проходит стажировка восьмого потока.

В течение недели команда экспертов совместно с областным правительством разрабатывала решения по оптимизации процессов в органах власти с использованием технологий искусственного интеллекта.

«Такой проект важен для экономики всех регионов, в том числе и Самарской области. За цифрой, искусственным интеллектом – будущее. Его внедрение на госслужбе и во всех сферах жизни – это отдельная большая задача», – подчеркнул Вячеслав Федорищев, обращаясь к присутствующим.

В рамках стажировки участники также посетили ряд региональных предприятий, университетов, инвестиционных площадок и объектов в сфере культуры и инноваций.

Директор по развитию партнерств и специальных проектов НИУ «Высшая школа экономики», участница региональной программы стажировки Екатерина Албегова отметила насыщенную программу стажировки: встречи с представителями органов исполнительной власти, научных центров, передовыми сообществами разработчиков. По ее словам, также провели консультации с профильными сообществами – разработчиков, университетов, консультантов, экспертов в области высоких технологий и государственного управления.

«Мы наметили дальнейшие шаги. Сегодня хотим сверить наш подход, приоритизировать направления, в которые дальше будем углубляться. Надеемся, что по результатам работы мы привнесем свой вклад в развитие тех технологических направлений в рамках стратегии цифровой трансформации Самарской области, которые можно улучшить с помощью искусственного интеллекта», – сообщила она.

Екатерина Албегова также отметила высокий потенциал Самарского региона и имеющиеся наработанные практики, подчеркнув, что в области – одни из лучших сообществ технологических разработчиков и научных центров. «Компетентностный профиль очень широкий. Есть несколько ключевых профилей, где вы являетесь лидером по стране. Мы это тоже принимаем во внимание и будем стараться применить в разрезе государственного управления», – добавила она.

На встрече участники представили главе региона результаты проектной работы. Об основных итогах доложил советник Президента Национального фонда управления активами Владимир Головченко.

В свою очередь, заместитель руководителя Центра разработок «Государство для людей» Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Александр Вартанов акцентировал, что в рамках стажировки перед участниками стояла задача погрузиться в проблематику региона. «Нам задачу конкретизировали, и на текущий момент мы на этапе верификации направления нашей работы», – сказал он.

В планах команды участников региональной стажировки – дальнейшее взаимодействие с Самарской областью. В конце мая будут представлены финальные наработки.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области