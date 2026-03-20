Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной стажировки президентской программы

В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта в актовом зале регионального главка полиции прошла церемония вручения памятных знаков кадетам за участие в Параде Памяти, который традиционно проводится 7 ноября и посвящен военному параду 1941 года.
В Самаре подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Наставник + Молодой учитель = Команда».
21 марта Музей-галерея «Заварка» приглашает жителей и гостей Самары на первую весеннюю фотопрогулку «Детально».
Специализированный центр на базе Сызранской центральной городской и районной больницы открыт в 2025 году по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".
20 марта 2026 года в Нижнем Новгороде состоялось совещание по вопросам восстановления и сохранения здоровья ветеранов специальной военной операции.
В Самаре состоялась установочная встреча с участниками регионального этапа Спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада» по направлению познавательного туризма под председательством министра туризма Самарской области Екатерины Матвеевой.
На пресс-конференции, посвященной проекту ПФО «МолоТ» рассказали о том, как прошли соревнования проекта в прошлом году, и как он будет реализоваться в 2026-м.
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей». Самарская область вошла в число шести регионов России, в которых в этом году проходит стажировка восьмого потока.

В течение недели команда экспертов совместно с областным правительством разрабатывала решения по оптимизации процессов в органах власти с использованием технологий искусственного интеллекта.
«Такой проект важен для экономики всех регионов, в том числе и Самарской области. За цифрой, искусственным интеллектом – будущее. Его внедрение на госслужбе и во всех сферах жизни – это отдельная большая задача», – подчеркнул Вячеслав Федорищев, обращаясь к присутствующим.

В рамках стажировки участники также посетили ряд региональных предприятий, университетов, инвестиционных площадок и объектов в сфере культуры и инноваций.

Директор по развитию партнерств и специальных проектов НИУ «Высшая школа экономики», участница региональной программы стажировки Екатерина Албегова отметила насыщенную программу стажировки: встречи с представителями органов исполнительной власти, научных центров, передовыми сообществами разработчиков. По ее словам, также провели консультации с профильными сообществами – разработчиков, университетов, консультантов, экспертов в области высоких технологий и государственного управления.

«Мы наметили дальнейшие шаги. Сегодня хотим сверить наш подход, приоритизировать направления, в которые дальше будем углубляться. Надеемся, что по результатам работы мы привнесем свой вклад в развитие тех технологических направлений в рамках стратегии цифровой трансформации Самарской области, которые можно улучшить с помощью искусственного интеллекта», – сообщила она.
Екатерина Албегова также отметила высокий потенциал Самарского региона и имеющиеся наработанные практики, подчеркнув, что в области – одни из лучших сообществ технологических разработчиков и научных центров. «Компетентностный профиль очень широкий. Есть несколько ключевых профилей, где вы являетесь лидером по стране. Мы это тоже принимаем во внимание и будем стараться применить в разрезе государственного управления», – добавила она.

На встрече участники представили главе региона результаты проектной работы. Об основных итогах доложил советник Президента Национального фонда управления активами Владимир Головченко.

В свою очередь, заместитель руководителя Центра разработок «Государство для людей» Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Александр Вартанов акцентировал, что в рамках стажировки перед участниками стояла задача погрузиться в проблематику региона. «Нам задачу конкретизировали, и на текущий момент мы на этапе верификации направления нашей работы», – сказал он.

В планах команды участников региональной стажировки – дальнейшее взаимодействие с Самарской областью. В конце мая будут представлены финальные наработки.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026, 19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии... Политика
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
19 марта 2026, 19:26
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев». Политика
В четверг, 19 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Спитакской общины Республики Армения Каджайром Никогосяном.
19 марта 2026, 16:07
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководителем города Спитак Республики Армения
В четверг, 19 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Спитакской общины Республики Армения Каджайром Никогосяном. Политика
