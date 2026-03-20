Руководство ГУ МВД СО в торжественной обстановке вручило памятные знаки участникам Парада Памяти

Сегодня, в актовом зале регионального главка полиции прошла церемония вручения памятных знаков кадетам Лицея государственной службы и правоохранительных органов за участие в Параде Памяти, который традиционно проводится 7 ноября и посвящен военному параду 1941 года. XV юбилейный парад 2025 года посвящался героям спорта на войне - людям, проявившим несгибаемую волю, высочайшее самопожертвование и безграничную преданность Родине.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев и заведующая общеобразовательным отделением Лицея Светлана Лепилина.

В начале церемонии ребятам продемонстрировали фильм, рассказывающий о первом Параде, прошедшем в Самаре на площади Куйбышева.

После просмотра, в торжественной обстановке, генерал-майор полиции вручил юным кадетам памятные знаки от Губернатора Самарской области.

Обращаясь к юношам и девушкам, Александр Михайлович подчеркнул: «Участие в Параде – это важный шаг в воспитании гражданской позиции и патриотизма. Вы пронесли сквозь время благодарность к тем, кто защищал Родину в непростые годы. Пусть этот опыт станет источником ответственности и гордости за нашу страну. Уважение к истории Отечества и подвигам предков – основа развития и процветания нашего государства», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО